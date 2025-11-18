Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Chile se encuentra conmocionado por un trágico hecho ocurrido en el Parque Nacional Torres del Paine (Región de Magallanes). Se confirmó una segunda muerte de un turista mexicano y siete personas continúan desaparecidas .

La situación se produjo el lunes por la noche, cuando un grupo de excursionistas que intentaba pasar por el sector Los Perros, en el circuito “O”, no pudo continuar con la actividad.

El delegado de Última Esperanza, Guillermo Ruíz, precisó en diálogo con T13 que “ayer (lunes) hablamos de una persona fallecida y una que estaba siendo evacuada, la persona que fue evacuada falleció” .

Remarcó que ante las condiciones climáticas adversas –con nevadas intensas y ráfagas de viento de más de 193 km/h– fue complejo dar con el resto de desaparecidos. Los equipos de emergencia siguen trabajando para hallar a siete turistas cuyo paradero se desconoce .

Desde Carabineros indicaron que el “tramo a recorrer por los equipos de rescate es de 11 Km en condiciones climáticas adversas” , difundió CNN Chile.

El comando incidente encabezado por el GOPE de Magallanes se encuentra en el sector de Lago Dickson “para establecer las cuadrillas y los planes de acción, con el fin de evacuar el cuerpo del ciudadano mexicano fallecido y el rastreo de las personas extraviadas”.

Leé más notas de La Opinión Austral