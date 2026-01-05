Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a escalar su discurso belicista y lanzó nuevas amenazas contra Venezuela, Cuba, Colombia, México y Groenlandia, en declaraciones que generaron un fuerte repudio internacional y reavivaron las tensiones diplomáticas. El mandatario incluso deslizó la posibilidad de invasiones militares y justificó sus dichos en supuestas razones de “seguridad nacional”.

Las declaraciones se produjeron horas después de que Delcy Rodríguez asumiera la presidencia interina de Venezuela, tras el secuestro de Nicolás Maduro y su esposa en una operación calificada como ilegal por el gobierno venezolano. Desde el Air Force 1, mientras regresaba a la Casa Blanca desde Mar-a-Lago, Trump habló con la prensa y advirtió: “Si no se portan bien, lanzaremos un segundo ataque” contra Caracas.

Además, reiteró que Washington debe tener “acceso total” a los recursos naturales de Venezuela, reforzando la postura intervencionista de su administración. El mensaje contra Caracas se dio en un contexto de máxima tensión regional y fue acompañado por nuevas provocaciones hacia otros países de América Latina y Europa.

Colombia en la mira

Uno de los blancos principales del discurso fue Colombia. Trump volvió a atacar al presidente Gustavo Petro, a quien acusó sin pruebas de vínculos con el narcotráfico. En declaraciones que causaron alarma, afirmó que una invasión estadounidense a Colombia “le suena bien”.

“Colombia también esta muy enferma, es guiada por un hombre enfermo que le gusta fabricar cocaína y mandarla a Estados Unidos”, lanzó Trump, y provocó: “No va a seguir haciéndolo mucho tiempo, te lo aseguro”.

Inmediatamente, uno de los periodistas le consultó si ello significaba que podría haber una operación en Colombia por parte de Estados Unidos, a lo que Trump respondió: “Suena bien”, porque en Colombia “han matado a muchas personas”.

“Cuba está a punto de caer”, dijo Trump

El mandatario también apuntó contra Cuba, aunque negó que esté en sus planes una invasión directa. Según Trump, la isla depende económicamente de Venezuela y, ante el nuevo escenario, “no tendrá ingresos”.

“Cuba está a punto de caer. No creo que necesitemos intervenir”, afirmó, vinculando el destino del gobierno cubano a la situación política venezolana.

México y el narcotráfico: “Hay que hacer algo”

En su ofensiva verbal, Trump incluyó a México, al que responsabilizó por el tráfico de drogas hacia Estados Unidos. “Hay que hacer algo con México”, sostuvo, y aseguró que los cárteles tienen demasiado poder en el país.

“Tiene que organizarse porque se están filtrando (los estupefacientes) desde ahí. Y vamos a tener que hacer algo. Nos encantaría que México lo hiciera. Son capaces de hacerlo, pero desafortunadamente, los cárteles son muy fuertes en México”, afirmó.

Además, descalificó a la presidenta Claudia Sheinbaum, a quien definió como una “persona estupenda”, pero que —según él— “le tiene miedo a los cárteles”. Trump afirmó que en varias ocasiones ofreció enviar tropas estadounidenses a México, pero que la mandataria rechazó la propuesta.

Groenlandia y la “seguridad nacional” de Estados Unidos

La sorpresa volvió a ser Groenlandia, territorio autónomo bajo soberanía de Dinamarca. Trump sostuvo que Estados Unidos “necesita a Groenlandia” por motivos de seguridad nacional, alegando la presencia de barcos rusos y chinos en la región.

Tras el rechazo inmediato de gobiernos europeos, el presidente intentó bajar el tono: “Nos preocuparemos por Groenlandia en dos meses”, dijo. Sin embargo, insistió en que Dinamarca “no es capaz de garantizar la seguridad” del territorio.

Las nuevas amenazas de Trump contra Venezuela, Colombia, Cuba, México y Groenlandia profundizan el aislamiento diplomático de Estados Unidos y generan preocupación a nivel global. Mientras crecen las críticas dentro y fuera del país, el mandatario republicano redobla una retórica agresiva que vuelve a poner en jaque la estabilidad regional y las relaciones internacionales.