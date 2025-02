Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Papa Francisco fue internado en la mañana de este viernes 14 de febrero en el Hospital Agostino Gemelli de Roma a causa de una bronquitis crónica reagudizada. Aunque la noticia sobre su estado de salud ha sido ampliamente difundida, lo que ahora toma relevancia es la posibilidad de una abdicación antes de fin de año, según informaciones que circulan en el Vaticano.

La situación del Sumo Pontífice es delicada debido a su historial médico, tiene problemas pulmonares severos que se ven agravados porque le falta una parte de un pulmón – en la década del ’50 le extrajeron un lóbulo pulmonar-, está excedido de peso, tiene antecedente de cáncer de colon y artrosis avanzada que le impide moverse con facilidad. Además, debe recibir un tratamiento con corticoides porque tiene la cara muy hinchada.

El debilitamiento físico del Papa ha intensificado los rumores sobre una posible renuncia. “Esta muy mal de los pulmones y el colon. Si esto sigue así, con esta enfermedad crónica y su recaída, es probable que abdique”, afirmó el doctor Claudio Zin en Radio Rivadavia según las informaciones recibidas desde el entorno vaticano y resaltó: “Se habla en Roma de abdicación antes de fin de año“.

El antecedente de Benedicto XVI y la presión en el Vaticano

El precedente de la renuncia del Papa Benedicto XVI en 2013 estableció un camino viable para la dimisión papal por razones de salud. “El antecedente de Ratzinger pone una piedra, un punto de referencia”, señaló Zin y agregó: “Si un Papa no está en condiciones físicas de llevar adelante su labor, evidentemente hay que pensar en una alternativa antes de su muerte”.

No obstante, también hay factores políticos en juego. “En el Vaticano hay mucha gente que no lo quiere y otra que tuvo mucha paciencia con él”, afirmó Zin. “El Papa es tozudo y hará lo que quiera. El Vaticano es un régimen autocrático asique se hace lo que el Papa dice. Francisco está en su sano juicio, pero tiene que trabajar con la Curia Romana, que es el gabinete burocrático del Vaticano, que ya no lo apoya completamente”.

Señales de una transición inminente

Otro indicio que fortalece la hipótesis de una próxima abdicación es la reciente confirmación del Cardenal Re como decano del Colegio Cardenalicio y del Cardenal Sandri como vice decano, pese a que no son de simpatía del Papa Francisco. “Ellos son los encargados de convocar el cónclave para elegir un nuevo Papa. No pueden votar por su edad, pero su rol es clave en la transición”, explicó Zin.

La decisión de Francisco sobre su lugar de entierro también refuerza la teoría de una renuncia planificada. “Ha decidido ser enterrado en San Giovanni, no en el Vaticano, lo que indica que tiene todo preparado para su sucesión”, señaló el periodista.

La posible dimisión de Francisco cambiaría radicalmente el equilibrio de poder dentro de la Santa Sede. “Corren vientos diferentes en el Vaticano”, concluyó Zin, dejando en claro que la situación está evolucionando rápidamente. Mientras la salud del Papa se deteriora, la Santa Sede ya empieza a prepararse para un posible cónclave en los próximos meses.