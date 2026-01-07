Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que Venezuela entregará entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo de alta calidad a Estados Unidos, en el marco de un acuerdo alcanzado tras la captura del exmandatario venezolano Nicolás Maduro. El anuncio fue realizado a través de un mensaje publicado en la red social Truth Social.

Según explicó Trump, el petróleo venezolano se venderá a su precio de mercado y los fondos obtenidos serán administrados directamente por el gobierno estadounidense. “Yo, como Presidente de los Estados Unidos, controlaré ese dinero para garantizar que se utilice en beneficio del pueblo venezolano y de Estados Unidos”, afirmó el mandatario.

El mensaje que compartió Trump en Truth Social

Trump detalló que la implementación del acuerdo estará a cargo del secretario de Energía, Chris Wright, quien deberá ejecutar el plan de forma inmediata. “Este petróleo será transportado en buques de almacenamiento directamente a los muelles de descarga en Estados Unidos”, precisó el presidente.

El acuerdo se concretó apenas tres días después de los ataques de las fuerzas estadounidenses sobre Caracas, que derivaron en la detención de Maduro y su posterior traslado a Nueva York, donde será juzgado por presuntos delitos vinculados al narcotráfico.

Negociaciones con Delcy Rodríguez y levantamiento parcial del bloqueo

Tras la captura de Maduro, Trump negoció rápidamente con Delcy Rodríguez, exvicepresidenta venezolana y ministra de Hidrocarburos, quien asumió como presidenta interina con el aval del propio exmandatario. Venezuela contaba con millones de barriles de petróleo almacenados, pero no podía exportarlos debido al bloqueo impuesto por Estados Unidos desde diciembre del año pasado.

En este contexto, el secretario de Estado, Marco Rubio, aseguró que Washington mantendrá el régimen de sanciones sobre el sector petrolero y las bandas criminales como herramienta de presión sobre el futuro gobierno venezolano.

Impacto en el precio del petróleo y reacción del mercado

El anuncio generó incertidumbre en los mercados internacionales, lo que provocó una caída en los precios del crudo. El barril de Brent del mar del Norte descendió un 1,72% hasta los 60,70 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) bajó un 2,04% hasta los 57,13 dólares.

Este mismo martes, la Casa Blanca convocó a ejecutivos de las principales petroleras estadounidenses para analizar la situación de Venezuela y evaluar el regreso de las compañías norteamericanas al país, tras dos décadas de control estatal del sector energético.

Desde la Casa Blanca, la vocera Taylor Rogers aseguró que las empresas petroleras de Estados Unidos están listas para volver a invertir en Venezuela. “Todas nuestras compañías petroleras están dispuestas a realizar grandes inversiones que reconstruyan la infraestructura petrolera destruida por el régimen ilegítimo de Maduro”, señaló.

Trump también afirmó que su gobierno dirigirá la transición política venezolana y presionó para que el país abra sus vastas reservas de crudo a capitales estadounidenses, descartando que la dirigente opositora María Corina Machado asuma el poder.

Primeras medidas del gobierno interino

En su primer día de gestión, Delcy Rodríguez decretó siete días de duelo nacional por las víctimas de la operación militar estadounidense y designó al nuevo equipo económico, una de las prioridades de su administración en medio de la crisis política y energética que atraviesa Venezuela.

El acuerdo petrolero entre Estados Unidos y Venezuela, anunciado por Trump, marca un punto de inflexión en la relación bilateral y podría redefinir el futuro del sector energético venezolano y el equilibrio del mercado petrolero internacional.