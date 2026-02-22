Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Servicio Secreto de Estados Unidos abatió a tiros a un hombre armado que intentó ingresar durante la madrugada del domingo a Mar-a-Lago, el exclusivo complejo turístico del presidente Donald Trump en Palm Beach, informaron autoridades oficiales.

Según confirmó el portavoz Anthony Guglielmi, el sospechoso —un joven de 21 años originario de Carolina del Norte— ingresó al perímetro de seguridad cerca de la 1:30 a.m., portando una escopeta y un bidón de gasolina. El hombre fue identificado por investigadores como Austin Tucker Martin, aunque los detalles completos del caso aún forman parte de una investigación en curso.

Qué ocurrió en Mar-a-Lago

De acuerdo con el sheriff del condado de Palm Beach, Ric Bradshaw, el individuo accedió a la zona próxima a la puerta norte del complejo mientras otro vehículo salía de la propiedad.

Al ser confrontado por dos agentes del Servicio Secreto y un ayudante del sheriff, las autoridades le ordenaron soltar el equipo que llevaba consigo.

“Se le ordenó que soltara los dos equipos que llevaba. Dejó la lata de gasolina y levantó la escopeta en posición de disparo”, explicó Bradshaw en conferencia de prensa.

Ante la amenaza inmediata, los agentes abrieron fuego para neutralizar al sospechoso, quien murió en el lugar.

Tras el incidente, se encontró en el vehículo del joven una caja para el arma. Según las autoridades, su familia lo había reportado como desaparecido días antes.

El presidente Donald Trump no estaba en Mar-a-Lago al momento de los hechos. Según fuentes oficiales, se encontraba en la Casa Blanca, en Washington D. C., junto a la primera dama Melania Trump.

El FBI solicitó a los residentes cercanos al complejo que revisen cámaras de seguridad privadas para aportar posibles imágenes que ayuden a reconstruir los movimientos del sospechoso antes del incidente.

Investigación en curso y posible perfil psicológico

Las autoridades trabajan ahora en la elaboración de un perfil psicológico del joven y en determinar el motivo detrás de la incursión armada. Consultado sobre si el individuo era conocido por las fuerzas de seguridad, Bradshaw respondió: “Por el momento, no”.

La Casa Blanca remitió todas las consultas al Servicio Secreto y al FBI.

Antecedentes de amenazas contra Trump

El hecho ocurre en un clima de creciente tensión política en Estados Unidos y se suma a antecedentes recientes de amenazas contra el mandatario.

Durante la campaña presidencial de 2024, Trump sobrevivió a dos intentos de asesinato:

En West Palm Beach, un hombre identificado como Ryan Routh fue detectado por un agente del Servicio Secreto mientras apuntaba con un rifle entre arbustos en un club cercano. El agente abrió fuego y el atacante fue posteriormente condenado a cadena perpetua.

fue detectado por un agente del Servicio Secreto mientras apuntaba con un rifle entre arbustos en un club cercano. El agente abrió fuego y el atacante fue posteriormente condenado a cadena perpetua. En un mitin en Butler, Pensilvania, un atacante disparó ocho veces antes de ser abatido por un francotirador del Servicio Secreto.

Además, en los últimos meses se han registrado otros episodios de violencia política, incluidos ataques contra figuras públicas y sedes oficiales.

Violencia política en aumento

El incidente en Mar-a-Lago se produce en medio de un contexto de polarización y episodios violentos que han sacudido a Estados Unidos en el último año. Hace apenas cinco días, un hombre armado con escopeta fue arrestado cuando corría hacia el lado oeste del Capitolio de Estados Unidos.

Las autoridades federales mantienen activa la investigación para esclarecer si el intento de ingreso a la residencia de Trump estuvo motivado por razones políticas o por factores personales.