Una de las peores tragedias en la historia reciente de Suiza conmociona al país y al mundo. Al menos 40 personas murieron y más de 115 resultaron heridas, muchas de ellas de gravedad, tras un incendio en el bar Le Constellation, ubicado en la exclusiva estación de esquí de Crans-Montana, en el cantón de Valais, durante las celebraciones de Año Nuevo 2026.

Casi 24 horas después del siniestro, imágenes y videos difundidos en las redes sociales muestran el momento exacto en que comenzó el fuego. En el material se observa cómo bengalas adheridas a botellas de champagne habrían alcanzado los paneles acústicos del techo, ubicados en un sótano del local. Este tipo de revestimiento suele estar fabricado con materiales plásticos altamente inflamables, capaces de arder rápidamente al contacto con chispas o partículas calientes.

En el video también se aprecia cómo, en los primeros segundos, algunos jóvenes intentan apagar las llamas, mientras otros permanecen tranquilos sin dimensionar el peligro. Segundos después, el fuego se expande por el techo y se desata el pánico: gritos, empujones y una desesperada carrera hacia la única salida disponible.

Sin extintores ni salidas de emergencia

Según trascendió en el marco de la investigación, el local no contaba con extintores ni salidas de emergencia. Las llamas y el humo bloquearon rápidamente la principal vía de escape hacia la terraza, lo que dificultó tanto la evacuación como los intentos de rescate realizados por jóvenes que aguardaban para ingresar al bar.

Rayan, residente de Crans-Montana, relató que varias personas arriesgaron su vida para ayudar a quienes estaban atrapados en el interior, logrando salvar a algunos segundos antes de que el fuego y el humo lo consumieran todo.

Heridos graves y tratamientos prolongados

La mayoría de los heridos presenta quemaduras severas, en algunos casos en más del 60% del cuerpo, por lo que requerirán tratamientos largos y complejos. Varios de los pacientes críticos fueron trasladados al Hospital de Lausana, que cuenta con una unidad especializada en grandes quemados.

Además, muchos afectados sufren graves problemas respiratorios por la inhalación de humo tóxico generado por la combustión de materiales plásticos, explicó Mathias Reynard, jefe del Departamento de Salud del cantón de Valais.

Investigación en curso y testimonios clave

La procuradora general de Valais, Beatrice Pilloud, indicó que la principal hipótesis apunta a “un fuego generalizado que provocó una explosión”, aunque la causa inicial aún no ha sido confirmada oficialmente. No obstante, descartó que se trate de un atentado.

Víctoria, una joven sobreviviente, declaró a la agencia EFE que el incendio comenzó cuando una asistente subió a los hombros de un camarero y encendió bengalas de champagne, lo que habría generado las primeras llamas en el techo del local.

Identificación de víctimas y reacción oficial

El incendio se desató alrededor de la 01:30 hora local, y los servicios de emergencia llegaron pocos minutos después de emitirse la alarma. Sin embargo, la intensidad del fuego y los gases tóxicos complicaron las tareas de rescate. Parte de los restos de las víctimas aún permanece en el interior del local mientras avanza el proceso de identificación.

El comandante de la policía cantonal, Frédéric Gisler, explicó que muchos cuerpos solo podrán ser identificados mediante pruebas de ADN, ya que la documentación personal fue destruida por el fuego. Hasta el momento, se confirmó que entre los fallecidos hay ciudadanos italianos, aunque aún no se detalló la nacionalidad del total de las víctimas.

El presidente suizo, Guy Parmelin, calificó el siniestro como “una de las peores tragedias” en la historia del país.

Durante la noche posterior a la tragedia, decenas de familias y jóvenes se reunieron frente al local incendiado para rendir homenaje a las víctimas. Flores, muñecos y velas marcaron una escena de profundo dolor en esta localidad turística, conocida internacionalmente y que será sede del Campeonato Mundial de Esquí Alpino 2027.

Crans-Montana, uno de los resorts de esquí más prestigiosos de Europa, enfrenta hoy una de las jornadas más oscuras de su historia, mientras Suiza exige respuestas y justicia por una tragedia que pudo haberse evitado.