Una verdadera tragedia de Año Nuevo enluta a Suiza tras el incendio y posterior explosión registrados en el bar Le Constellation, ubicado en la reconocida estación de esquí de Crans-Montana, en el cantón de Valais. El hecho ocurrió alrededor de la 1:30 de la madrugada del jueves 1 de enero de 2026, en pleno festejo por la llegada del nuevo año, y dejó un saldo preliminar de decenas de personas fallecidas y más de cien heridos, muchos de ellos en estado grave.

La magnitud del siniestro obligó a desplegar un operativo de emergencia sin precedentes, con decenas de ambulancias, helicópteros sanitarios y cientos de rescatistas trabajando durante toda la madrugada y la mañana.

Qué se sabe del incendio y la explosión en Crans-Montana

El jefe de la Policía Cantonal de Valais, Frederic Gisler, confirmó en conferencia de prensa que se registraron “varias decenas de muertos” como consecuencia del incendio y de una explosión de origen aún no determinado. Si bien el número oficial de víctimas fatales no fue precisado, fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia indicaron que las autoridades suizas les comunicaron de manera extraoficial que alrededor de 40 personas habrían fallecido.

Las autoridades suizas aclararon que la investigación se encuentra en una fase inicial y que, por el momento, se descarta la hipótesis de un atentado. La fiscal general del cantón de Valais, Beatrice Pilloud, sostuvo que todo apunta a un accidente, aunque evitó adelantar conclusiones hasta contar con los resultados de las pericias.

El fuego comenzó durante los festejos de Año Nuevo

Según la información oficial, el incendio se desató en el interior del bar Le Constellation, un local nocturno muy popular entre jóvenes turistas y trabajadores temporarios de la estación de esquí. El establecimiento tiene capacidad para unas 300 personas y se encuentra en un sector semisubterráneo, con acceso a través de una escalera, lo que habría dificultado la evacuación.

Testimonios de sobrevivientes coinciden en que el fuego se propagó con una velocidad extrema, generando escenas de pánico absoluto. “Todo el mundo gritaba, no se veía nada”, relataron Emma y Albane, dos jóvenes que lograron escapar segundos antes de que las llamas envolvieran el lugar.

Investigan el uso de bengalas y pirotecnia dentro del local

Varios testigos indicaron que el incendio podría haberse iniciado por el uso de bengalas o pirotecnia dentro del bar, una práctica habitual en celebraciones nocturnas. El embajador italiano en Suiza, Gian Lorenzo Cornado, señaló que el fuego habría comenzado cuando un petardo o bengala prendió el techo del local durante los festejos con botellas de champán.

Otra testigo, identificada como Victoria, relató que una bengala colocada en una botella fue levantada demasiado cerca del techo, lo que provocó que el material inflamable se encendiera. En pocos segundos, las llamas se extendieron desde el sótano hacia la planta superior, desatando el caos.

No obstante, la Policía suiza se mostró cauta y remarcó que aún es prematuro confirmar estas versiones hasta concluir los peritajes técnicos.

Un operativo de emergencia de gran magnitud

Ante la gravedad del episodio, las autoridades desplegaron más de diez helicópteros, 40 ambulancias y alrededor de 150 efectivos entre bomberos, rescatistas, personal médico y fuerzas de seguridad. Los heridos fueron trasladados a hospitales de Sion, Lausana, Ginebra y Zúrich, donde se reforzaron las guardias y las unidades de cuidados intensivos.

En el Hospital Universitario de Lausana, al que fueron derivadas unas veinte personas, se informó que la edad promedio de los heridos oscila entre los 16 y los 26 años, lo que refuerza la hipótesis de que la mayoría de las víctimas eran jóvenes turistas.

Víctimas de varios países y dificultades para la identificación

Las autoridades confirmaron que entre las víctimas hay personas de distintas nacionalidades, algo esperable en una estación de esquí que recibe cerca de tres millones de visitantes por año. Ocho de cada diez turistas son suizos, pero los visitantes de Francia e Italia representan una porción significativa del público internacional.

La identificación de los fallecidos podría demorar varios días, debido al estado de los cuerpos, muchos de ellos con quemaduras severas. “Lamentablemente, algunas víctimas no pueden ser identificadas de inmediato por la gravedad de las lesiones”, explicó Cornado.

Se habilitó una línea telefónica de asistencia para familiares y allegados que buscan información: +41 848 112 117, además de un dispositivo de contención psicológica para sobrevivientes y testigos.

Reacciones y conmoción internacional

El presidente suizo, Guy Parmelin, expresó su pesar por la tragedia y afirmó que “un momento de alegría se convirtió en un día de luto para Suiza”. A su vez, líderes europeos manifestaron su solidaridad. El presidente francés Emmanuel Macron habló de una “profunda conmoción”, mientras que la primera ministra italiana Giorgia Meloni aseguró estar siguiendo de cerca la situación por la posible presencia de ciudadanos italianos entre las víctimas.

La zona de Crans-Montana permanece cerrada al público, con un perímetro de seguridad y una zona de exclusión aérea, mientras continúan las tareas de investigación y rescate. Se espera que las autoridades brinden una nueva actualización oficial en las próximas horas, en una conferencia de prensa prevista en la Fundación Opale, en la localidad de Lens.

La tragedia de Año Nuevo en Crans-Montana ya es considerada una de las peores catástrofes en un centro turístico de esquí en Europa, y mantiene en vilo a Suiza y a toda la comunidad internacional.