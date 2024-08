“No me había tocado estar en un caso con tanta crueldad como este”: la fiscal Verónica Zuvic se refirió a la ¨La Casa del Horror” La fiscal, Verónica Zuvic habló con Radio LU12 AM680, sobre el caso de "La Casa del Horror". Allí, la letrada se refirió a las largas jornadas de debate e instó a la comunidad a no quedarse de brazos cruzados ante estas injusticias. Además, aseguró no haber vivido un caso de tales dimensiones de crueldad como este.

Por La Opinión Austral | 13 de agosto 2024 · 19:05 hs.