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“Mi vida, un milagro de dios”

Marta Griselda Torres (78) nació con parálisis cerebral y emociono al papa con su discurso. Le regaló su autobiografía: “Deseo que mi historia sea conocida”.

Multitudinaria e histórica misa

Leon XIV llegó al barrio porteño de Palermo, a bordo de su “papamóvil”, acompañado por el arzobispo de Buenos Aires Jorge García Cuerva.

Cobertura especial del diario La Opinión Austral y Crónica TV en la llegada del Sumo Pontífice al país.

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