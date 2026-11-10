Tapa especial de La Opinión Austral: El papa en la patria de Dios El sumo pontifice llevo su palabra a los barrios y luego encabezó una multitudinaria misa ante 2 millones de personas, en Palermo. Llamo a cuidar a los mas debiles y necesitados. Se emociono al escuchar el testimonio de dos residentes del Cottolengo Don Orione, en Claypole. Historica jornada para Argentina en el Monumento a los Espanoles.

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“Mi vida, un milagro de dios”

Marta Griselda Torres (78) nació con parálisis cerebral y emociono al papa con su discurso. Le regaló su autobiografía: “Deseo que mi historia sea conocida”.

Multitudinaria e histórica misa

Leon XIV llegó al barrio porteño de Palermo, a bordo de su “papamóvil”, acompañado por el arzobispo de Buenos Aires Jorge García Cuerva.

Cobertura especial del diario La Opinión Austral y Crónica TV en la llegada del Sumo Pontífice al país.