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Marta Griselda Torres (78) nació con parálisis cerebral y emociono al papa con su discurso. Le regaló su autobiografía: “Deseo que mi historia sea conocida”.
Multitudinaria e histórica misa
Leon XIV llegó al barrio porteño de Palermo, a bordo de su “papamóvil”, acompañado por el arzobispo de Buenos Aires Jorge García Cuerva.
Cobertura especial del diario La Opinión Austral y Crónica TV en la llegada del Sumo Pontífice al país.
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