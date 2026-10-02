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Javier Milei anunció reservas estratégicas durante su exposición en París
El presidente argentino reveló ante empresarios y banqueros internacionales la disponibilidad de fondos destinados a blindar la economía nacional. La presentación se dio en el marco del evento Argentina Week Paris 2026 previo a la agenda institucional programada.
Emmanuel Macron recibió a la delegación argentina con la presencia de gobernadores provinciales
El mandatario francés encabezó la reunión bilateral junto a Javier Milei y una comitiva integrada por trece jefes provinciales, entre ellos Claudio Vidal de Santa Cruz. Las autoridades evaluaron líneas de cooperación bilateral y oportunidades de intercambio comercial entre ambas naciones.
Autoridades nacionales y provinciales evaluaron la logística comercial en el Mercado Internacional de Rungis
El gobernador Claudio Vidal recorrió las instalaciones junto a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el ministro del Interior, Diego Santilli. La comitiva analizó los canales de distribución utilizados para la colocación de alimentos producidos en el país dentro del mercado europeo.
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