Tapa especial de La Opinión Austral: Milei dijo que “tenemos una bazuka de 75.000 millones de dólares. El presidente Javier Milei reveló en París la existencia de una reserva de USD 75 millones destinada para blindar la economía y enfrentar tensiones durante el año electoral 2027. Tras su exposición ante empresarios y banqueros en la Argentina Week París 2026, fue recibido por su par francés, Emmanuel Macron. Lo acompañaron 13 gobernadores, entre ellos el de Santa Cruz, Claudio Vidal

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Javier Milei anunció reservas estratégicas durante su exposición en París

El presidente argentino reveló ante empresarios y banqueros internacionales la disponibilidad de fondos destinados a blindar la economía nacional. La presentación se dio en el marco del evento Argentina Week Paris 2026 previo a la agenda institucional programada.

Emmanuel Macron recibió a la delegación argentina con la presencia de gobernadores provinciales

El mandatario francés encabezó la reunión bilateral junto a Javier Milei y una comitiva integrada por trece jefes provinciales, entre ellos Claudio Vidal de Santa Cruz. Las autoridades evaluaron líneas de cooperación bilateral y oportunidades de intercambio comercial entre ambas naciones.

Autoridades nacionales y provinciales evaluaron la logística comercial en el Mercado Internacional de Rungis

El gobernador Claudio Vidal recorrió las instalaciones junto a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el ministro del Interior, Diego Santilli. La comitiva analizó los canales de distribución utilizados para la colocación de alimentos producidos en el país dentro del mercado europeo.