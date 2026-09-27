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Récord de visitas en el primer día de la 30° Feria Internacional de Turismo

El primer día de la edición 30 de la Feria Internacional de Turismo tuvo un récord de visitantes, con más de 65 mil personas. El secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli, resaltó el crecimiento del turismo receptivo, con la llegada de visitantes de Brasil, China y República Dominicana.

Karina Milei: “Vamos por buen camino, sigan esperanzados”

La llegada de la Fórmula 1 a Argentina: “Las condiciones están dadas”, dijo Daniel Scioli, secretario de Turismo de la Nación.

Verano 2026-2027: “Será un plan integral de seguridad turística”, aseveró Alejandra Monteoliva, ministra de Seguridad de la Nación.

Inversión en Península Magallanes: “Generan empleo”, indicó Nadia Ricci, ministra de Producción, Comercio e Industria de Santa Cruz.

“Rawson, como localidad, merecía tener un espacio propio en la feria”, Damián Biss, intendente de la ciudad de Rawson, Chubut.