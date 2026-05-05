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Con una propuesta fresca, descontracturada y pensada para cortar la rutina, este martes debutó “Desorden en la Mesa”, el nuevo streaming de La Opinión Austral. Conducido por Emanuel Navarro —más conocido como Andy Maligno— y Daniela Pedone, el ciclo promete convertirse en una cita obligada para quienes buscan entretenimiento, risas y contenido cultural en la tarde.

“Para que te descontractures y te olvides un poco de los problemas del trabajo, de lo que pasa. Ponete cómoda que arrancamos”, invitaron los conductores en la apertura, marcando el tono cercano y relajado que define al programa.

“Para mí es un sueño estar en La Opinión Austral; mi familia siempre me decía ‘vos vas a terminar saliendo en el diario’. Ellos pensaban que iba a ser en la sección de policiales, pero estoy en entretenimiento”, bromeó Navarro, fiel a su estilo al referirse a este nuevo desafío.

“Desorden en la Mesa” llega con una mezcla dinámica de sketchs, entrevistas, actualidad y cultura general. La propuesta apunta a generar un espacio sin rigideces, donde el humor y la charla fluyan con naturalidad, pero sin perder profundidad en los temas.

Literatura local y raíces que inspiran

El primer programa contó con la presencia del escritor Leonel González, autor de “Ángela, una novela de Cafayate”, quien compartió detalles sobre su obra y su proceso creativo.

“La historia es una pequeña parte de mi vida, porque se desarrolla en un lugar de Cafayate donde vivieron los abuelos de mi madre”, explicó. La novela transcurre en una finca cercana al pueblo y aborda temas como los vínculos familiares, el desarraigo y el peso del pasado. “Es una historia de abandono, comienza con una mujer recién parida que quiere abandonar a su hija y la lleva escondida en una bolsa de compras”, relató el autor.

El escritor Leonel González presentó su novela “Ángela”

González también reflexionó sobre su propia experiencia personal: “Hace 11 años que vivo en Río Gallegos y es fuerte el desapego, tratar de acomodar tu vida y empezar de cero”.

Nacido en Cafayate en 1982 y profesor de Filosofía, el autor propone en su libro una mirada profunda sobre historias locales atravesadas por el silencio, la vergüenza y la identidad colectiva.

Defensa personal y valores: el aporte del Chaiu Do Kwan

El segundo invitado fue Diego Uribe, profesor de la Escuela Argentina de Chaiu Do Kwan en Río Gallegos, quien acercó al programa el mundo de las artes marciales.

Uribe explicó que se trata de un estilo dinámico, explosivo y adaptable, orientado a la defensa personal en situaciones críticas. “No es para iniciar una pelea, sino para defenderse ante situaciones como el bullying o personas abusivas”, señaló.

Su historia personal dio contexto a su vocación. “Empecé porque en la escuela me pegaban cuando era chico. Esto me generó autoconfianza y el poder de decir ‘tengo con qué defenderme’”, contó.

La escuela funciona en calle Gobernador Mayer 173 y las clases están abiertas a niños desde los 6 años, sin límite de edad y para todos los géneros.

Para cerrar la entrevista, realizó una demostración en vivo junto a los conductores, sumando uno de los momentos más entretenidos del programa.

Un plan ideal para la tarde

“Desorden en la Mesa” se posiciona como una nueva opción para quienes buscan contenido diferente en streaming. Con humor sin filtros, invitados variados y un formato ágil, el programa invita a desconectar de la rutina y sumarse a una experiencia más cercana.

⏰ No, te olvides, la cita es todos los martes y jueves de 16 a 18 horas

📺 Se puede ver en la cuenta de YouTube y Twitch de La Opinión Austral

📻 También lo podés escuchar por FM Láser 92.9



Una propesta que combina risas, historias y actualidad, pensada para acompañartus tardes con un toque distinto.