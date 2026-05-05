Telefe anunció el estreno de “Triángulo amoroso”, una serie en formato vertical que tendrá como protagonistas a Wanda Nara y Maxi López; se trata del primer proyecto actoral de la empresaria, en lo que podría marcar el inicio de una nueva etapa en su carrera.

La ficción estará disponible desde el lunes 11 de mayo en las redes canal, que ya lanzó una primera promoción con la participación de Yanina Latorre, quien, también, formará parte de la historia.

Estreno en TV y redes de la nueva serie de Wanda Nara y Maxi López

Además del lanzamiento digital, el canal apostará por una estrategia multiplataforma: el primer episodio se emitirá en televisión abierta después de “Pasapalabra” y antes de la gala de Gran Hermano, buscando captar tanto a la audiencia tradicional como a los usuarios de redes.

Cómo será la nueva serie vertical de Telefe

“Triángulo amoroso” tendrá un total de 30 episodios, cada uno de poco más de un minuto de duración, pensados, especialmente, para consumo digital; este formato se caracteriza por historias intensas, con mucho drama y giros constantes que mantienen la atención del público.

El elenco incluye a figuras, como: Georgina Barbarossa, Déborah Nishimoto, Sebastián Presta, César Bordón, Eugenia Guerty, Pachu Peña, Clara Kovacic, Lucas Spadafora, Lautaro Rodríguez y Nora Colosimo.

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