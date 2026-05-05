Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) está cada vez más picante y, este martes 5 de mayo, habrá algunos cambios; así lo confirmó en conductor del reality, Santiago del Moro, tras la eliminación de Nazareno Pompei: mostró un sobre negro y leyó qué pasará en base a las nuevas reglas.

Por lo pronto, esta noche habrá un “derecho a réplica” y varios televidentes sospechan que será entre Cristian U y Emanuel Di Gioria; sin embargo, el campeón de GH 2011 se encuentra en París, por lo que su lugar -en realidad- sería de la recientemente expulsada Sol Abraham.

Por otra parte, este miércoles la gala de nominación será oculta, lo que significa que el conductor no anunciará quiénes quedaron en placa; con respecto a la prueba de liderazgo, el vencedor no fulminará a nadie, pero sí le anulará votos a dos participantes y otorgará un 3-2-1 a otros dos jugadores.

Por último, Del Moro dijo que ingresará a la casa el domingo; en medio del misterio, se descubrió que sería para promocionar “Triángulo amoroso”, la serie vertical de Wanda Nara y Maxi López.

Todos los detalles sobre la nueva serie de Wanda Nara, “Triángulo amoroso”

Telefe anunció el estreno de “Triángulo amoroso”, una serie en formato vertical que tendrá como protagonistas a Wanda Nara y Maxi López; se trata del primer proyecto actoral de la empresaria, en lo que podría marcar el inicio de una nueva etapa en su carrera

La ficción estará disponible desde el lunes 11 de mayo en las redes del canal, que ya lanzó una primera promoción con la participación de Yanina Latorre, quien, también, formará parte de la historia.

Estreno en TV y redes de la nueva serie de Wanda Nara y Maxi López

Además del lanzamiento digital, el canal apostará por una estrategia multiplataforma: el primer episodio se emitirá en televisión abierta después de “Pasapalabra” y antes de la gala de Gran Hermano, buscando captar tanto a la audiencia tradicional como a los usuarios de redes.

Cómo será la nueva serie vertical de Telefe

“Triángulo amoroso” tendrá un total de 30 episodios, cada uno de poco más de un minuto de duración, pensados, especialmente, para consumo digital; este formato se caracteriza por historias intensas, con mucho drama y giros constantes que mantienen la atención del público; el elenco incluye a figuras, como: Georgina Barbarossa, Déborah Nishimoto, Sebastián Presta, César Bordón, Eugenia Guerty, Pachu Peña, Clara Kovacic, Lucas Spadafora, Lautaro Rodríguez y Nora Colosimo.

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