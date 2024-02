Dyango regresará con tres recitales y para revalidar su "amor hacia la Argentina"

A diez años de la que entonces anunciara como su gira de despedida en Argentina, el legendario baladista Dyango renovará su regular, estrecho y amoroso vínculo con el público local con un nuevo tour sudamericano que entre el 5 y el 12 de abril comenzará con presentaciones en Rosario, Córdoba y Buenos Aires.

“Aquella vez intenté retirarme por el dolor que sentía en la espalda, pero un doctor de aquí, de Barcelona, toda una eminencia, me operó y me dejó como nuevo. Entonces me dije ‘¿Qué coño hago ahora?’ y como lo mío es cantar, pedí perdón lógicamente, volví a hacerlo y la gente parece ser que lo agradeció”, evoca Dyango durante una entrevista con Télam.

Lejos de aquella que parecía ser una decisión irrevocable, el músico y cantante catalán que el 5 de marzo cumplirá 84 años, siguió viniendo a un país que visitó por primera vez en 1968 y que el artista considera que “fue el que me descubrió y donde recibí mi primer Disco de Oro”.

“Estoy viniendo a la Argentina desde entonces y solamente he fallado debido a las restricciones en la epidemia de Covid y creo que ese es un motivo de verdad porque la gente me quiere, porque mantengo mi amor hacia la Argentina”, fundamenta Dyango desde su casa en Barcelona.

En el repaso de esa historia de amor que bien podría ser la de muchas de sus más populares canciones, el también violinista y trompetista, enumera: “he pasado el Rodrigazo y corralitos, así que muchas veces he tenido que venir porque el corazón me lo mandaba y eso es muy importante en la vida también; saber que tienes amigos, que tienes gente que te quiere y que te quiere de verdad y que pasan los años y que te sigue queriendo”.

La nueva serie de citas con el público local comenzará el viernes 5 de abril en el Teatro Broadway de Rosario, el domingo 7 llegará al Espacio Quality de Córdoba y el viernes 12 será el turno del porteño Gran Rex.

Luego, el tour 2024 titulado “Dyango Forever” recorrerá ciudades de Colombia y Chile con la intención de seguir validando una trayectoria surcada por 55 Discos de Oro y 40 de Platino, gracias a álbumes de alto impacto como “A corazón abierto” y “Al fin solos”, por citar apenas un par de una discografía que se acerca a los 60 títulos.

El artista nacido como José Gómez Romero llegó a este imponente trajinar dominado por la canción romántica después de haberse forjado musicalmente en el jazz gracias a sus estudios de trompeta y violín en el Conservatorio de Música de Barcelona.

“Yo creo que la gran afición que siempre he tenido por y para la música y por el jazz me ha dado una formación y me ha entregado el aprendizaje para cantar diferente y poder seguir haciéndolo en el tiempo”, reflexiona sobre pilares que le dieron, además, su nombre artístico surgido de la admiración por el guitarrista jazzero Django Reindhart.

En ese análisis acerca del estilo que cultiva, el vocalista de voz áspera y afinada añade: “Tanto el jazz como el tango fueron muy importantes porque me enseñaron a frasear de muy distintas maneras”.

Con esas bases y aprendizajes, trajinó escenarios del mundo y compartió grabaciones y escenarios con figuras como Nana Mouskouri, Paco de Lucía, Rocío Durcal, Celia Cruz, Oscar D’León, Sheena Easton, Roberto Goyeneche, Juanjo Domínguez, Pimpinela y el tenor Jaume Aragall, entre más.

Télam: Su camino está jalonado por la canción romántica ¿Cómo observa el presente del género?

Dyango: Lo veo mal, lo veo difícil porque a la gente joven no se le enseña la música que tendrían que enseñarle: la música clásica, la música melódica, el jazz sobre todo y el tango que para mí es una parte importante de la canción romántica. Los grandes tangos fueron compuestos por los grandes músicos y los grandes poetas, toda gente muy preparada para esto, y muy distinta a la que hace la música hoy en día que es muy sencilla y con unas letras que a veces dan asco escucharlas.

T: ¿Qué balance hacés de tus recitales del año pasado con tu hijo Marcos Llunas y Axel, uno de tus nietos?

D: Fue una prueba que hicimos y que se dio muy bien por cierto y que para mí fue un deleite el saber que estoy en el escenario con mi hijo y con uno de mis nietos. Pero ya no lo vamos a hacer más. Ya estuvo bien.

T: ¿Tenés alguna idea de grabar nuevos discos?

D: En este último tiempo he grabado un par de canciones nuevas, una de ellas llamada “Vivo”. Pero a mí me gustaba más cuando podías grabar un LP y tenías algo bonito para regalar. (Télam)