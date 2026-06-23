“El autor de El Principito caminó por Puerto San Julián”: la historia que sorprendió en el Mundialito de Olga Luisina Sarasa, representante de Puerto San Julián en el Mundialito de Ciudades de Olga, reveló en el streaming Fuera del Aire una curiosa historia sobre Antoine de Saint-Exupéry, autor de El Principito. Además, destacó el patrimonio histórico y natural de la localidad santacruceña que busca conquistar al país.

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El Mundialito de Ciudades organizado por Olga continúa despertando orgullo local en distintos puntos del país. En Santa Cruz, una de las representantes que más repercusión viene generando es Luisina Sarasa, embajadora de Puerto San Julián, quien este lunes pasó por Fuera del Aire y sorprendió al contar una historia poco conocida que involucra nada menos que al creador de El Principito.

Durante la entrevista, Sarasa recordó que Antoine de Saint-Exupéry, escritor y aviador francés, recorrió las calles de Puerto San Julián durante su paso por la Patagonia. “Saint-Exupéry caminaba por las calles de San Julián, se alojaba en un hotel que hoy sigue en pie y aparece mencionado en su libro de viajes”, relató.

La revelación llamó la atención de las conductoras y abrió la puerta a una charla sobre los tesoros históricos que guarda la localidad santacruceña.

El autor de El Principito y su paso por Santa Cruz

Según explicó Sarasa, el reconocido escritor pasó por Puerto San Julián cuando trabajaba para la Aeroposta Argentina, realizando vuelos que conectaban distintos puntos de la Patagonia.

Además, contó que el autor de El Principito dejó registros de su experiencia en la región y que existen numerosas historias vinculadas a su estadía en la ciudad. “Hay muchísimas microhistorias dentro de hechos históricos enormes”, aseguró.

La representante destacó que muchas veces estos relatos permanecen ocultos para quienes visitan la localidad de manera rápida y desconocen la profundidad histórica del lugar.

Mucho más que paisajes: una ciudad atravesada por la historia

Más allá de la anécdota vinculada a Saint-Exupéry, Sarasa aprovechó la entrevista para destacar la riqueza cultural e histórica de Puerto San Julián.

Entre los hechos más importantes mencionó los más de 13.000 años de presencia humana registrados en la región, las pinturas rupestres de la estancia La María, la presencia ancestral de los pueblos tehuelches, el paso de Fernando de Magallanes y la primera misa celebrada en lo que posteriormente sería territorio argentino.

También recordó las visitas de Charles Darwin, los acontecimientos relacionados con las huelgas rurales patagónicas y otros episodios que forman parte de la identidad santacruceña. “Muchas historias resuenan más que otras, pero lo increíble es la cantidad de cosas que ocurrieron acá”, sostuvo.

Luisina Sarasa recordó el vínculo entre Puerto San Julián y el creador de El Principito.

El Mundialito de Olga moviliza a Puerto San Julián

Además de promocionar la ciudad, Sarasa contó cómo vive la competencia impulsada por el canal de streaming Olga y explicó que trabaja intensamente en la producción de contenidos para las próximas etapas del concurso. “Estoy filmando, editando y preparando material. Lo estoy tomando casi como un trabajo porque todavía no sabemos cómo serán los próximos desafíos”, afirmó.

Una embajadora que muestra otra cara de Puerto San Julián

Amante de la fotografía, la edición de video y las actividades al aire libre, Sarasa explicó que suele registrar paisajes de la costa sanjulianense desde una perspectiva poco habitual. “Me gusta remar y eso me permite encontrar lugares que mucha gente no conoce”, comentó.

Su objetivo, aseguró, es mostrar una ciudad que combina naturaleza, patrimonio histórico y relatos fascinantes que merecen ser conocidos mucho más allá de Santa Cruz.

Sobre Fuera del Aire

La entrevista se realizó en Fuera del Aire, el streaming de La Opinión Austral conducido por Dalma Vidal junto a Candela Márquez. El programa se emite los lunes, miércoles y viernes por los canales de YouTube y Twitch de La Opinión Austral y también se retransmite por FM Láser 92.9 de Río Gallegos.