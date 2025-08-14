El riogalleguense “Lucho” González estuvo invitado en el stream de La Voz Argentina y deslumbró con temas de Queen y Cristian Castro El participante santacruceño visitó el stream oficial de La Voz Argentina y habló de su pasión por la música, cómo combina sus tres trabajos con los ensayos, su salto a las redes sociales y sus sueños de grabar un disco y llenar estadios: “Me encantaría que la música sea mi primer trabajo”.

Este miércoles, el participante Luis “Lucho” González, oriundo de Río Gallegos, fue el invitado especial del stream oficial de La Voz Argentina, conducido por Sofi Martínez y Santi Talledo. Antes de cada emisión del reality de canto, el programa en vivo conversa con algún concursante, y en esta ocasión fue el turno del santacruceño, quien compartió detalles sobre su vida, su pasión por la música y sus sueños a futuro.

“Tengo tres trabajos: trabajo en el Estado, personalizo gorras y hago música con mi banda BackFly, con la que hacemos covers de éxitos de los 80’s y 90’s. La idea es que la música sea mi primer trabajo”, contó.

“Lucho” explicó que, para poder cumplir con los ensayos del programa, recibe apoyo de su trabajo: “Voy tomando vacaciones y me dan una mano. En el laburo nadie lo puede creer. Es raro: un día estás sentado en la oficina y al otro día ahí arriba del escenario”.

Consultado sobre su relación con el mundo digital, el cantante admitió que está dando sus primeros pasos: “Lo estoy intentando. Me abrí TikTok y los chicos me van enseñando. Hay participantes que son como los reyes de TikTok, está bueno porque son de otros team, pero nos cruzamos, nos conocemos y me ayudan”.

Un show en vivo dentro del stream

Como es tradición en el ciclo, Lucho interpretó dos canciones en vivo: “Show Must Go On” de Queen y “No Podrás” de Cristian Castro.

El artista contó que canta desde los 5 años, aunque a los 13 comenzó a hacerlo de forma más constante: “Primero folclore, después Radiohead…”.

Sobre sus aspiraciones, fue contundente: “Cantar haciendo lo mío, con un disco con temas propios. Tengo un amigo que me esta ayudando para hacer mi propio disco”, reveló aunque puntualizó que “no compongo, soy intérprete, pero me encantaría llenar estadios”.

Por ultimo consultado sobre sus colaboraciones soñadas, mencionó a Abel Pintos y Soledad Pastorutti.