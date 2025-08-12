Este lunes, se vivió una noche de estrenos que elevó el encendido del prime time; mientras Telefe continuó su liderazgo con el inicio de los “Knockouts” en La Voz Argentina, “América” renovó su programación con la vuelta de “Trato Hecho” y, El Nueve, apostó por un ciclo de música y entrevistas con Jey Mammon, pero, los números, no estuvieron de su lado.

A las 21:50 hs, ‘”los Knockouts” arrancaron con un piso de 11,5 puntos de rating, consolidando su liderazgo; en esta etapa, dos participantes del mismo equipo se enfrentaron cantando un tema cada uno y, su coach, tuvo la difícil decisión de elegir quién seguía en el certamen; una de las grandes novedades de la noche fue la participación de los co-coaches en el escenario principal, acompañando a los jurados; Cazzu, estuvo junto a Luck Ra; Emmanuel Horvilleur con Miranda!; Zoe Gotusso con Lali y, El Chaqueño Palavecino, con Soledad Pastorutti.

Pasadas las 22:00 hs, América TV estrenó “Trato Hecho” con Santi Maratea en su debut como conductor; el programa, que recibió un piso de 3,1 puntos de rating de “LAM,” presentó algunas novedades: a diferencia del formato original, este ciclo cuenta con 24 participantes, uno de los cuales es elegido al azar, cada día, para jugar por un maletín de hasta $20.000.000; otra de las novedades es la “contraoferta”, que le permite al participante rechazar la oferta del banco para intentar seguir jugando; la primera concursante de la noche se llevó siete millones y medio de pesos; su debut, se mantuvo entre los 2 y 3 puntos, quedando tercero en su franja horaria.

Por su parte, a las 23:35 hs, elnueve marcó el regreso de Jey Mammon a la televisión con “Medianoche con Jey”; el programa de entrevistas y música en vivo, debutó con un piso de 1 punto de rating.

La primera invitada fue Graciela Alfano, quien habló sobre su carrera y la polémica del “Tapadogate”; el rating se mantuvo en 0,6 puntos, quedando en cuarto lugar en su franja.

