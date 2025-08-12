A pesar de los conflictos legales que mantiene con Mauro Icardi, Wanda Nara se mostró conciliadora al ser consultada por las imágenes íntimas que se viralizaron de su ex; en este marco, la modelo habló con “Puro show” (El Trece) sobre la publicidad de maní que protagonizó, donde aseguraron que se había burlado del futbolista.

“La verdad, qué es laburo; lo que es laburo se respeta, se arregla un buen contrato y se hace”, justificó la empresaria.

Más allá de la polémica con el futbolista, se mostró conciliadora. “Estuve muy feliz 12 años”, sostuvo.

En este marco, Nara habló, por primera vez, acerca de las imágenes que mostró una modelo uruguaya y que le adjudican a su ex:.”Siento que, ese video, está editado; la verdad, que no fui parte de quien mandó ese video, ni mucho menos”, indicó.

“No filtraría un video que me hace quedar mal a mí”, respondió, haciéndole frente a los comentarios que minimizaban los atributos de Icardi.

La millonaria deuda que tiene Mauro Icardi por la cuota alimentaria y la prepaga de sus hijas

El conflicto entre Icardi y Nara continúa escalando y, es las últimas horas, se conoció un dato impactante sobre la deuda que el jugador mantiene por la cuota alimentaria y la obra social de sus hijas, Isabella y Francesca.

Según informó Juan Etchegoyen, la cifra adeudada supera los 450 mil dólares, un monto que sorprendió a propios y extraños; la situación familiar atraviesa un momento complicado, ya que no solo hay diferencias económicas, sino, tambiénm un distanciamiento emocional entre el futbolista y sus hijas.

El periodista indicó que Isabella y Francesca decidieron bloquear a su padre en WhatsApp luego de observar que sus pertenencias son usadas por los hijos de La China Suárez en Turquía, lo que, sumado a la constante ausencia de Icardi y varios desplantes, profundizó la grieta en la relación.

A su vez, el colega señaló que la conductora había expuesto, en varias ocasiones, la deuda que mantiene el futbolista, aunque, hasta ahora, no había dimensionado del todo la magnitud real del dinero adeudado. “Es una locura de dinero”, definió Etchegoyen al revelar que la suma acumulada por cuotas impagas y servicios médicos asciende a casi medio millón de dólares.

Este panorama se da en medio de una batalla judicial cada vez más feroz entre ambas partes, donde se cruzan acusaciones y reclamos públicos con repercusiones mediáticas constantes que mantienen en foco la situación familiar.

La deuda millonaria y el distanciamiento reflejan la complejidad del vínculo entre el goleador del Galatasaray turco y sus hijas y, ponen en evidencia, las dificultades que atraviesan.

