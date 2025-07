Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El sábado 26 de julio, Mick Jagger, el líder de los “Rolling Stones”, celebró su cumpleaños número 81 y, como no podía ser de otra manera, la cuenta oficial de la legendaria banda británica le dedicó un saludo especial a través de sus redes sociales, acompañado de una selección de fotos que recorre distintas etapas de su vida y carrera.

“Feliz cumpleaños, Mick ¡No hay otro como tú! Por más música, movimientos y kilómetros en la carretera”, escribieron la cuenta oficial de “X” junto a cuatro imágenes que retratan a Jagger desde sus años de juventud hasta la actualidad.

Las imágenes compartidas no fueron elegidas al azar: muestran al cantante en distintas décadas, destacando su evolución sin perder la esencia que lo convirtió en una figura única en la historia del rock, desde los primeros años de la banda, en los ’60, con su mirada desafiante y su estilo provocador, hasta sus más recientes presentaciones en estadios repletos, con la misma energía que asombra al público desde hace más de medio siglo.

Jagger es mucho más que la voz de los Rolling Stones, es un símbolo de la cultura popular, una leyenda viviente que redefinió el rol del frontman con su presencia escénica inigualable, sus movimientos frenéticos y su carisma feroz. Fundó la banda en 1962 junto a Keith Richards y, desde entonces, se convirtió en el alma del grupo que marcó a generaciones enteras.

Con más de 60 años de trayectoria, Los Stones rompieron récords, llenaron estadios alrededor del mundo y firmaron algunos de los himnos más importantes del rock como “(I Can’t Get No) Satisfaction”, “Start Me Up”, “Sympathy for the Devil” y “Paint It Black”.

