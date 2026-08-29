Flor Vigna lleva semanas encerrada en La casa de los famosos México (Televisa),que, desde el 26 de julio, graba las 24 hs la convivencia entre celebridades; ka distancia de su país, los conflictos cotidianos con sus compañeros y la presión constante del juego configuran un escenario de alta tensión emocional.

En este marco, la cantante y actriz argentina se quebró frente a las cámaras y dejó, al descubierto, una herida del pasado que el encierro no hizo más que agudizar. “La verdad, es que cuando éramos chiquitos, no teníamos dinero, pero había mucha salud y mucha unión en mi casa y, siendo que de tanto trabajar, mis papás se separaron, tuvieron problemas de salud, se rompió la unión”, dijo, con la voz entrecortada.

Lo que siguió, fue una confesión que cobró un sentido mayor en esta etapa, particularmente, conflictiva del reality: “Me gustaría volver a ese momento donde había mucha salud, mucha unión y congelarlo y, que mis papás, sean eternos para siempre, porque hoy lo que más miedo tengo es que no estén”.

El programa acompañó ese momento con “Mamá y papá”, una canción de la propia Vigna en la que habla, directamente, de sus padres, mientras en pantalla aparecían fotos de su infancia; las imágenes y las palabras se fundieron en una sola escena: “Mamá y papá se rompieron noche y día para su niña darle un plato de comida y se perdieron demasiadas alegrías; cada problema, más equipo y más familia. Mamá y papá se rompieron alma y cuerpo pa’ que la infancia no sea un mal recuerdo. Nos dieron vida, techo y siempre un buen ejemplo. Cómo quisiera poder congelar el tiempo”. El cierre de la canción retomó exactamente el deseo que ella había expresado minutos antes: “Hoy le pedí al cielo solo un favor, que sean eternos”.

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