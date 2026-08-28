La convivencia en la casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) alcanzó su punto de máxima tensión tras un insólito, pero encendido conflicto; lo que comenzó como un reclamo por un kit de maquillaje extraviado, derivó en una batalla campal entre las jugadores, marcada por empujones y reproches personales.

El conflicto se desencadenó cuando Campanita, actual visita y compañía de Mariela, denunció, públicamente, que le habían quitado sus maquillajes; la indignación escaló, al punto de amenazar con deshacerse de las pertenencias de sus compañeros si sus objetos no aparecían.

Luego, agarró las fotos familiares del hijo de Pincoya, un gesto que desató la furiosa e inmediata reacción de concursante chilena; entre acusaciones de faltas de respeto y faltas de códigos, la discusión llegó al contacto físico; se registraron fuertes empujones e increpaciones, cara a cara, entre varias de las jugadoras, obligando a otros miembros de la casa a intervenir para evitar que la situación pasara a mayores.

El comunicado de Gran Hermano: expulsión para Danelik y Campanita

El dueño de la casa más famosa del país se refirió al violento episodio, asegurando que, tras lo ocurrido, ambas protagonistas del tenso cruce habían pedido irse del programa; no obstante, el “Big” aclaró que es su decisión expulsarlas y que no lo hacía por pedido de ellas, sino por su disposición.

Tras ello, Danelik se despidió de sus compañeros y no demoró en abordar la puerta giratoria; sin embargo, Campanita volvió a atrincherarse en la casa a los gritos, asegurando que no abandonaría la casa por considerar “injusto” que ella tenga que salir cuando “no agredió a nadie”; finalmente, ingresó alguien de la producción y, la jugadora, tuvo que retirarse de la casa más famosa del país.

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