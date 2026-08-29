El regreso de “Popstars” a la pantalla de Telefe abrió un capítulo inesperado en la historia de la familia Pergolini; Valentina Pergolini, hija de Mario Pergolini, pasó las primeras etapas del casting, pero, luego, decidió dejar el reality; en este marco, su padre salió a dar declaraciones al respecto.

La reaparición del ciclo reactivó un formato que había marcado a la televisión argentina en 2001, cuando dio origen a “Bandana”; en esa nueva edición, Valentina se presentó con el número “2274” colgado del cuello y eligió “Baby One More Time” como canción para la audición; su interpretación le permitió avanzar a la siguiente instancia del programa.

La participación de la joven derivó en un intercambio con Mario en el programa que conduce en El Trece, donde el conductor dejó entrever que no estaba al tanto de la decisión de su hija. “Con lo que papá cuidó todo esto, ¿no te pareció que me lo deberías haber contado?”, dijo, entre risas.

Poco después, Valentina optó por dar un paso al costado, pese a haber llegado a una tercera etapa del proceso. “Soy actriz, cantante y me considero artista. A veces, los proyectos llegan en los momentos justos y, hoy, tengo otro con el que decido avanzar, así que tengo que decirle adiós a Popstars”, manifestó al comunicar su salida.

Luego de esto, en “Desayuno Americano” (América TV), fue a buscar al conductor de “Otro día perdido” y aceptó hablar; durante la nota, el conductor tomó distancia del recorrido profesional de su hija y fijó una posición sobre el tema. “No voy a hablar de mi hija, porque esta es la carrera de ella y es la vida de ella; yo no tengo por qué opinar nada de eso”, respondió, ante la consulta sobre su paso por el reality.

Cuando le plantearon si le daba orgullo verla en televisión, Pergolini hizo una distinción entre la exposición mediática y el vínculo personal. “Me enorgullece, es mi hija; no porque esté en la tele, lo de la tele es totalmente secundario”, aseveró; ante otra pregunta sobre si le generaba nervios escucharla cantar en vivo, respondió: “No, no, para nada. No, está bien, está bien”.

Más adelante, el conductor habló del recorrido artístico de Valentina y, remarcó, que se trata de un camino construido sin intervención suya. “La verdad que es una chica que se ha preparado, se sigue preparando y, es más, yo creo, pueden creerlo o no, pero, la verdad, que toda la carrera se la arma ella. Yo jamás llamé a nadie para hacer algo”, sostuvo; luego, añadió: “Entró a “Despertar de primavera”; antes, hizo producción, estudia, está preparada y su carrera la va llevando ella”.

Cuando el cronista deslizó la idea de un posible acomodo, Pergolini lo negó de forma tajante. “No, no, la verdad que no y, el que diga lo contrario, miente”, aseguró; a continuación, amplió: “La verdad que Valentina se ha convertido en una mujer que lleva adelante sus cosas con temperamento, seriamente. No tengo, la verdad, que hablar más de eso me parece que es opinar de más”.

El conductor, también,respondió a la pregunta sobre una eventual visita al programa para acompañarla; allí volvió a apelar al tono que lo caracteriza y descartó esa posibilidad sin rodeos: “Ni en pedo”; cuando el cronista insistió con la idea de que no pisaría el estudio, Pergolini ratificó su postura: “Claro”; después contó que, cuando en su entorno supieron que Valentina se había presentado al casting de Telefe, la situación derivó en una broma vinculada a la competencia entre canales. “¿Vos entendés que estás en otro canal?”, recordó que le dijo; luego, cerró esa anécdota con otra frase breve: “Pero no, nos reíamos. Todo bien”.

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