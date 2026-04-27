La velada Supernova Strikers Génesis 2026 captó la atención global este 26 de abril en la Arena Ciudad de México. Con cerca de 20.000 personas en el estadio y millones de espectadores por streaming, el evento combinó boxeo, espectáculo y figuras del entretenimiento digital.

El dato que más interés generó tras el cierre fue el dinero que recibieron los protagonistas. Aunque la organización no publica cifras oficiales, trascendió que los pagos oscilaron entre 5.000 y 20.000 dólares, en función del nivel de popularidad, alcance en redes sociales y peso dentro de la cartelera.

Flor Vigna sorprendió y se llevó el combate estelar

La argentina Flor Vigna firmó el gran golpe de la noche al vencer por decisión unánime a la mexicana Alana Flores, quien llegaba invicta. Los jueces valoraron la superioridad de Vigna a lo largo de los cuatro asaltos.

Tras la pelea, Alana anunció su retiro del boxeo con un mensaje emotivo, lo que marcó uno de los momentos más impactantes del evento. La victoria posicionó a Vigna como la gran campeona y una de las figuras más destacadas del espectáculo.

Cuánto dinero ganaron los peleadores de Supernova Génesis 2026

El reparto económico siguió una lógica clara: mayor influencia, mayor bolsa. Los organizadores definieron los pagos según el alcance digital y la capacidad de convocatoria de cada participante.

Figuras principales : hasta 20.000 dólares

: hasta 20.000 dólares Participantes intermedios : entre 10.000 y 15.000 dólares

: entre 10.000 y 15.000 dólares Debutantes o menor exposición: desde 5.000 dólares

A estos montos se suman ingresos externos por patrocinadores, acuerdos comerciales y crecimiento en redes sociales, un factor clave en este tipo de eventos.

Un caso particular fue el de Willito, quien obtuvo una cifra extraordinaria por una apuesta paralela tras noquear a Lonche, lo que elevó considerablemente sus ganancias totales.

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Todos los ganadores de la velada

La cartelera ofreció resultados contundentes y peleas de alto impacto:

Milica venció a Kim Shantal por decisión unánime

venció a Kim Shantal por decisión unánime El Abraham derrotó a Nando por KO técnico en el segundo asalto

derrotó a Nando por KO técnico en el segundo asalto Willito noqueó a Lonche en el segundo round

noqueó a Lonche en el segundo round Karely Ruiz superó a Kim Shantal por decisión dividida

superó a Kim Shantal por decisión dividida Aaron Mercury noqueó a Mario Bautista en el primer round

noqueó a Mario Bautista en el primer round Flor Vigna venció a Alana Flores por decisión unánime

Un evento que combina deporte, espectáculo e influencia digital

Supernova Génesis consolidó un formato que crece año tras año: cruza boxeo amateur con figuras del streaming y la música. La presencia de artistas como Ozuna y Carín León reforzó el carácter híbrido del show.

El criterio económico dejó en claro una tendencia: el rendimiento deportivo importa, pero la influencia digital define el negocio. En ese esquema, la victoria de Flor Vigna no solo tuvo impacto deportivo, sino también económico y mediático.

La edición 2026 cerró con números fuertes de audiencia y una repercusión que promete continuidad. El modelo, centrado en celebridades y plataformas, ya se posiciona como uno de los fenómenos más rentables del entretenimiento deportivo actual.

Flor Vigna golpea a Alana Flores.