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La edición 2026 de los Martín Fierro de la Moda consagró a Juana Viale como la gran protagonista de la noche. La conductora recibió el Oro en una gala que APTRA organizó el domingo 26 de abril en los estudios de Telefe, con transmisión en vivo y una fuerte apuesta por visibilizar el entramado completo de la industria.

Durante su discurso, Viale agradeció a su entorno más cercano y destacó la influencia de su familia en su vínculo con la moda. “No me lo esperaba. Quiero agradecer a mi equipo y principalmente a mis hijos. A mi madre, que trabajó mucho en la moda. A mi abuela, Mirtha, que es la más coqueta”, expresó.

Una gala que puso a la moda en el centro de la escena

La ceremonia contó con la conducción de Iván de Pineda y Valeria Mazza, mientras que la alfombra roja quedó a cargo de Chino Leunis y Zaira Nara. El evento reunió a figuras como Susana Giménez y referentes del diseño, el estilismo y la comunicación.

Los conductores fueron Valeria Mazza e Iván de Pineda.

Flavia Fernández, una de las organizadoras, impulsó un esquema de premiación que amplió el reconocimiento a rubros históricamente relegados. La propuesta incluyó categorías para vestuaristas, maquilladores y peinadores, además de figuras mediáticas.

“La idea fue premiar la moda en sí y lograr que tenga un espacio en el prime time”, explicó Fernández sobre el enfoque de la gala.

El look de Juana Viale y su vínculo con la moda

Juana Viale impactó desde su llegada con un diseño de Gino Bogani. Eligió un vestido celeste satinado de líneas simples, mangas largas y brillo sutil. Completó el look con el cabello recogido y accesorios discretos.

Juana Viale.

La conductora sostuvo una relación de confianza con el diseñador y volvió a apostar por su estilo elegante. “La moda es una forma de expresarse y comunicar”, afirmó en declaraciones previas.

Además del Oro, Viale ganó en la categoría Mejor Estilo en Conducción Femenina en programa semanal por su trabajo en Almorzando con Juana.

Todos los ganadores de los Martín Fierro de la Moda 2026

La entrega incluyó una amplia variedad de ternas que reflejaron la diversidad del sector. Estos fueron los principales ganadores:

Oro : Juana Viale

: Juana Viale Mejor estilo en redes: Carolina “Pampita” Ardohain

Mejor diseñador de moda masculina : Nicolás Zaffora

: Nicolás Zaffora Mejor estilo femenino en streaming: Evelyn Botto

Mejor estilo masculino en Big Show: Nico Occhiato (La Voz Argentina)

Mejor estilo panelista femenina : Sol Pérez (Gran Hermano)

: Sol Pérez (Gran Hermano) Mejor influencer de moda: Zaira Nara

Mejor actor con estilo en ficción: Benjamín Vicuña (junto a Majo Fuertes por vestuario en Corazón delator)

Mejor estilo conducción femenina diaria: Vero Lozano

Mejor equipo de estilismo : Mariana García Navarro y Nacho García Rocha (Los García)

: Mariana García Navarro y Nacho García Rocha (Los García) Mejor peluquero : Max Jara

: Max Jara Mejor estilo panelista masculino : Lizardo Ponce (SQP)

: Lizardo Ponce (SQP) Nuevo talento de la moda : Valentina Schuchner

: Valentina Schuchner Mejor vestuario en ficción femenina : Julieta Zylberberg (Yiya)

: Julieta Zylberberg (Yiya) Mejor maquillador/a : Gervasio Larrivey

: Gervasio Larrivey Mejor estilo masculino en streaming: Fer Dente

Mejor estilo femenino en Big Show: Sofía Gonet (MasterChef Celebrity)

Mejor estilo en conducción masculina : Iván de Pineda (Pasapalabra)

: Iván de Pineda (Pasapalabra) Mejor diseñadora de moda femenina: Evangelina Bomparola

Una industria en expansión y con nuevos protagonistas

La edición 2026 reforzó el vínculo entre la moda argentina y las tendencias internacionales. La organización incorporó nuevas categorías y buscó integrar tanto a figuras consagradas como a talentos emergentes.

El evento también sumó propuestas que combinaron estética y experiencia, como el catering a cargo del pastelero Joaquín Pantuso, que acompañó el concepto visual de la gala.

Con esta premiación, APTRA consolidó un espacio que crece año a año y que posiciona a la moda como un eje central dentro del espectáculo argentino. Juana Viale, con el Oro en sus manos, se convirtió en el símbolo de una noche que celebró identidad, creatividad y proyección.