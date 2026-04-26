Franco Colapinto es el protagonista de una jornada dominical histórica en la ciudad de Buenos Aires; a bordo de su auto de carreras, el oriundo de Pilar dará varias vueltas en un circuito armado especialmente para él, donde recibirá la ovación general de las 500.000 personas que se acercaron a la zona de Palermo.

Colapinto recibió muestras de cariño del público y de celebridades que forman parte de este evento único en el país.

Una de ellas es Soledad Pastorutti, la reconocida cantante de folclore que brindó un show en la previa del evento; antes de subirse al escenario, la intérprete y el deportista se abrazaron y hablaron largo y tendido sobre lo que será la exhibición.

“Poncho al viento y pura emoción”, añadió La Sole, quien se encargó de encender el ambiente con sus reconocidos hits.

Por su parte, Nicolás Occhiato mantuvo un diálogo ameno con Colapinto en la previa a lo que será su Road Show, donde conducirá varios automóviles históricos, como el Mercedes de Juan Manuel Fangio.

Tras este ida y vuelta, ofició de anfitrión en la previa de la salida de Colapinto al escenario, donde el piloto agradeció la presencia de las 500.000 personas y habló con Juan Fossaroli, el reconocido periodista especializado en Fórmula 1.

Además, Patricio Sardelli, guitarrista de la banda musical Airbag, afinó su guitarra para tocar el himno nacional argentino; tras su interpretación, Colapinto se acercó y lo felicitó. “La rompiste”, lanzó el deportista.

Leé más notas de La Opinión Austral