La salsa y la bachata fueron protagonistas de una nueva edición de Fuera del Aire. La invitada especial fue Gabriela Benítez, profesora y bailarina de Río Gallegos, quien compartió una charla distendida junto a Dalma Vidal y Candela Márquez para recorrer su trayectoria artística, sus comienzos en la danza y los proyectos que desarrolla actualmente.

Durante la entrevista, Gabriela recordó que su vínculo con la música comenzó desde muy temprana edad. “Mi primer encuentro con la danza fue a través del folklore cuando tenía entre 10 y 11 años”, contó al aire. Sin embargo, reconoció que su curiosidad la llevaba a explorar otros estilos y que muchas veces asistía a clases de diferentes ritmos casi a escondidas para seguir aprendiendo.

A medida que fue creciendo, su recorrido artístico la llevó por distintas disciplinas. En su adolescencia incursionó en el tango, la samba brasileña y las danzas árabes, experiencias que le permitieron ampliar su formación y descubrir nuevas formas de expresión corporal.

“Fui pasando por distintos estilos hasta que encontré la salsa y la bachata, que fueron los géneros con los que realmente conecté”, relató. Desde entonces, esos ritmos se transformaron en una parte central de su vida profesional y personal.

Uno de los momentos más destacados de su carrera llegó en 2015, cuando fue seleccionada para representar en Argentina al World Team Project, un programa internacional de formación y performance ligado a la bachata sensual. La iniciativa está vinculada a los reconocidos bailarines españoles Daniel y Desirée, considerados referentes mundiales de este estilo y campeones internacionales de bachata, con presencia en congresos y festivales de todo el mundo. Su metodología y coreografías se han expandido a decenas de países a través de equipos oficiales de formación y exhibición.

Durante el programa también explicó que la bachata sensual es una corriente que pone especial énfasis en la interpretación musical, la conexión entre los bailarines y la expresión corporal, convirtiéndose en uno de los estilos más difundidos dentro del universo de la bachata a nivel internacional.

Actualmente, Gabriela continúa dedicada a la enseñanza de salsa y bachata en Río Gallegos. Además de las clases regulares, impulsa proyectos coreográficos femeninos conocidos como “Lady Style”, espacios integrados exclusivamente por mujeres donde trabajan técnica, presencia escénica y armado de shows grupales.

La bailarina destacó la importancia de animarse a probar nuevas disciplinas y aseguró que la danza puede convertirse en una herramienta de crecimiento personal, social y artístico para personas de cualquier edad.

Fuera del Aire es el primer programa de streaming lanzado por La Opinión Austral. Con la conducción de Dalma Vidal y Candela Márquez, se emite los lunes, miércoles y viernes de 16 a 18 horas a través de los canales de YouTube y Twitch de La Opinión Austral, y además se retransmite por FM Láser 92.9 de Río Gallegos.