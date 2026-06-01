Luego d obtener importantes reconocimientos en los Premios Gardel, Luck Ra sorprendió a sus seguidores al revelar que trabaja en una canción dedicada, exclusivamente, a Lionel Messi.

La noticia fue presentada a través de las redes sociales del artista, donde compartió un video ambientado con una fuerte estética futbolera: banderas argentinas, trofeos, afiches y distintos elementos vinculados al fútbol formaron parte de la escenografía elegida para adelantar el lanzamiento; en este marco, Luck Ra apareció luciendo una campera celeste y blanca, inspirada en los colores nacionales, y realizó una declaración que, rápidamentem captó la atención de sus seguidores. “Hicimos este tema para Messi”, reveló.

La publicación generó una inmediata repercusión entre fanáticos de la música y del fútbol y, el artista, le pidió ayuda a sus seguidores para que el mensaje llegara al propio futbolista. “Necesito que me ayudes etiquetándolo en los comentarios”, manifestó durante el video, alimentando la ilusión de que, el campeón del mundo, pueda escuchar la canción una vez que sea publicada oficialmente.

El adelanto permitió conocer algunos fragmentos de la composición; en los primeros versos, el artista apuesta por una sonoridad cercana al tango para describir la admiración que genera Messi. “Hablan de amor, pero nadie sabe lo que es sentir así; un corazón que late al ritmo de gambetas y goles para sobrevivir”, se escucha en una de las estrofas iniciales.

Más adelante, el tema incorpora el clásico ritmo del cuarteto y profundiza en la figura del astro rosarino. “Si alguien habla de pasión, sólo aparece tu nombre. Tantos tatuajes que, ahora, el fútbol es tu sobrenombre y, aunque a muchos les duela, bien por dentro todos saben que eso es lo que corresponde”, dice el tema.

Días antes del anuncio, Luck Ra ya había anticipado que preparaba una sorpresa especial mediante una cuenta regresiva en sus redes; junto a una imagen de Messi, escribió: “El anuncio más especial de mi vida, dedicado a mi ídolo y al de todo un país”.

Esta vez, con una producción atravesada por la pasión futbolera y el sentimiento nacional, busca rendir homenaje al jugador más importante de la historia.

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