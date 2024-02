La casa de Gran Hermano se encuentra en momentos de tensión debido a la fuerte pelea entre Juliana y Agostina, que pasaron de la amistad al odio en menos de una semana. La “Poli“, se convirtió en la líder de la semana y emprendió una cruzada para sacar a “Furia” del reality.

Este jueves, ambas participantes tuvieron la oportunidad de tener un encuentro cara a cara y a solas. Sin embargo, nada salió como se esperaba y el conductor, Santiago del Moro, tuvo que intervenir para que la discusión no pase a mayores.

“No lo pedí pero dije que si lo hacían, lo quería. Quiero ir a lo básico: ¿cuál fue tu problema conmigo? ¿En qué te fallé?”, le preguntó Agos a Furia.

“Me sentí sola. Creo más en la actitud que en las palabras. No sentí que estuvieras al lado mío, no en la primera etapa cuando estábamos todas juntas, sino recientemente que estás mucho con Licha, que está todo bien, pero creo que es un juego distinto”, contestó la doble de riesgo.

Juliana también recordó que cuando tiró las cartas dijo que “había que cortar cuando había que cortar”, y Agostina insistió en que le fue fiel todo el tiempo.

“Te nominé cuando fue lo de Cata. Fue una pelea que me molestó mucho, no era el momento para hacer algo así por tres puchos. No me gustó ver que se vaya”, explicó Furia.

Agos se puso a la defensiva y Juliana siguió remarcando que quiere jugar sola. “Me jugaste sucio”, sostuvo la expolicía ante la doble de riesgo, recordando la nominación en su contra, y le dijo que quiere que se vaya el próximo domingo.

“No me cag… en vos, siento que me traicionaron con Manzana, vos estabas en ese grupo”, consignó Juliana.

“Me fallaste como persona”, continuó Agostina ante Furia, y a partir de allí la discusión siguió incrementándose, con la expolicía diciéndole a Juliana que le falta el respeto a todos en la casa, a la producción e incluso a Santiago del Moro. La doble de riesgo negó hacer todo eso.

Santi intecedió para que las jugadoras bajen un cambio pero no hubo caso. Se gritaron aún peor y Furia se levantó para acusar a Agos de “tenerle envidia”.

El conductor separó a las chicas para hablar a solas con cada una de ellas. Juliana afirmó que la ama a Agostina pero que quiere que siga jugando con Lisandro. “Prefiero una amiga que me trate con más amor, nada más”, indicó.

Por su lado, Agos se mostró muy sensible en su charla con Del Moro.

“Es feo que te traten como un perro. Soporté millones de cosas y fui leal. No éramos ‘las amigas’, sí, pero la acompañaba y quería llegar con ella a la final a pesar de no compartir sus formas con los gritos y basureadas. Realmente la quería. Juro que se me cayó el mundo cuando Emma me dijo que ella me votó”, declaró la expolicía.

“A una compañera la trató de mogólica, a otro le dijo ‘gordo p…’, ¿eso es de una persona de bien? Yo juego limpio y con el corazón”, sostuvo Agos.