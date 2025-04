A medida que pasan los días, se van conociendo más detalles de la fuerte pelea que se desató entre Wanda Nara y Elba Marcovecchio. Días atrás, la abogada de Mauro Icardi acusó a la modelo de no cuidar bien a sus hijos con respecto a la exposición mediática. En este marco, la ex del futbolista se defendió y aseguró que sabe un secreto de la letrada que, si lo llega decir, “nadie le va a dar más de un minuto de fama”. Durante el programa “Sálvese quien pueda” (América TV), Yanina Latorre contó qué es lo se estaría guardando la empresaria.

“A Ángel de Brito le llegó que a Wanda la habría llamado alguien del entorno familiar de Lanata, que se ve que no te quiere, y le habría contado que vos le cortaste la prepaga a su ex mujer, Kiwita, que la necesita por una cuestión de salud”, lanzó Yanina, con respecto al supuesto secreto de Elba.

“Y que te habrías mandado un par de tramoyas con la escritura de alguna de las propiedades o con cosas de la herencia de Jorge”, agregó la periodista.

Ante esto, Marcovecchio, que se encontraba en el piso, se defendió, y, contestó: “Nosotros vivimos muchas cosas el año pasado y estamos logrando una paz familia. Me cuesta creer esto…”.

“Pienso más que Wanda lo está inventando, a que alguien de la familia la haya llamado. Yo no soy titular de la obra social; por ende, no tengo chance de cortarla”, indicó.

Bárbara Lanata habló de las fuertes acusaciones de Wanda Nara a Elba Marcovecchio

En medio del conflicto entre Wanda y Elba, Bárbara Lanata rompió el silencio y se metió en la polémica. “No sé dé qué habla. Wanda tiene mi teléfono y no me llamó. Me parece que es un tema de ellas y me metió en el medio”, expresó la hija del periodista con un mensaje que le mandó a Guido Záffora por WhatsApp.

“Tiene razón, tiene toda la razón del mundo”, comentó al aire Marcovecchio en “DDM”, y, agregó: “Estoy diciendo algo simple: si tiene algo que decir, que lo diga. Mi demanda ya está en curso”.

