La interna familiar de Gabriela Sabatini volvió al foco de la escena mediática, reavivando un conflicto que lleva años sin resolverse públicamente; en esta ocasión, fue Yanina Latorre quien decidió exponer su versión de los hechos al aire de “El Observador”, donde deslizó una fuerte interpretación sobre el distanciamiento.

Durante su programa, la conductora no dudó en lanzar una frase contundente: “Se hartó de mantener a todos”; de esta forma, planteó lo que considera el motivo central de la ruptura entre la exdeportista y su entorno más cercano, en una historia atravesada por silencios prolongados y ausencias llamativas.

Entre ellas, se destacan momentos familiares clave en los que, Gabriela, no estuvo presente, como el casamiento de Oriana Sabatini o el nacimiento de su sobrina nieta.

En ese marco, la panelista sumó detalles. “Fueron muchos años de bancar… Un día, dijo ‘basta, me pudrí’”, indicó, sugiriendo que la, extenista, habría soportado, durante largo tiempo, tanto una carga económica como emocional.

Además, apuntó al vínculo con su hermano, Osvaldo Sabatini, y con Catherine Fulop, dando a entender que el desgaste fue progresivo. “Le dio todo a su mamá, pero, cuando ella murió, todo cambió”, añadió.

Otro de los aspectos que mencionó tuvo que ver con bienes y dinero dentro del entorno familiar. “El departamento era de ella y todos lo usaban como si fuera propio”, sostuvo la conductora de “Sálvese Quien Pueda”, dejando entrever tensiones que habrían escalado en la intimidad.

Además, profundizó sobre lo que considera una problemática más amplia: “Te presionan tanto, te sacan tanta guita que quedás ofuscado”, expresó, vinculando esta situación con experiencias cercanas de su círculo.

Según Latorre, el distanciamiento también responde a una búsqueda personal de la extenista. “Cuando pudo liberarse, no encontró su lugar acá y lo tuvo que hacer en Suiza”, cerró.

Por el momento, Gabriela Sabatini no hizo declaraciones al respecto.

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