La radio AM 750 anuncia su grilla para el 2024

La radio AM 750 anunció su programación 2024, que continuará centrada en lo periodístico, con figuras como Víctor Hugo Morales y Alejandro Dolina, y abordará temas políticos, de interés general, culturales y deportivos a partir de diferentes miradas y estilos.

La señal, una de las radios AM más escuchadas del medio, pertenece al Grupo Octubre, al igual que las FM Aspen 102.3, lo mejor del pop/rock internacional; Blackie 89.1, solo jazz; Mucha radio 94.7, informativa y musical dedicada al universo latino; y Like 97.1, también musical pero con formato americano de Top 40, hits de pop latino y urbano, y entrevistas

La grilla de AM 750 comienza de 5 a 6 con “Las tapas de Pancho”, con Pancho Muñoz y Nancy Lamas; y continúa de 6 a 9 con “La García”, que conduce Cynthia García junto a Analía Graffigna, Emanuel Herrera, Sergio Altieri y Alan Longy.

De 9 a 13 emite “La mañana”, con la conducción de Víctor Hugo Morales, Lourdes Suazo, Alan Longy y el humor de Adrián Stoppelman; y luego, de 13 a 16, presenta “Campana 750”, con Gustavo Campana acompañado por Jorgelina Rocca, Flor Alcorta y Marisú Papaleo.

De 16 a 18, puede escucharse “Aquí, allá y en todas partes”, un ciclo de entrevistas, humor y actualidad con Nora Veiras, que cuenta con la participación de Irina Hauser, Pablo Esteban, Valmiro Mainetti y Ariel Sche; mientras que de 18 a 21 la grilla continúa con el ciclo “Branca de vuelta”, con Diego Brancatelli, David Cufré, Diego García Sáez, Vanesa Olivieri y Sandra Igelka.

El ciclo deportivo “Club de relatores 750”, se puede escuchar de 21 a 23 y está comandado por equipo de relatores; mientras que a las 23 llega “Donde quiera que estés”, con el periodista Alejandro Apo.

Desde la medianoche y hasta las 2 la emisora emite el clásico “La venganza será terrible”, con Alejandro Dolina junto a Patricio Barton y Gillespi. La sección musical está a cargo del Trío sin Nombre (integrado por Ale Dolina, Martín Dolina y Manuel Moreira).

Los sábados de 6 a 9 es el turno de “El gato escaldado”, que cuenta con la conducción de César Litvin y la participación de Guadalupe Regalzi, Tiziana Ortoman y Sandra Igelka.

De 9 a 11, Mariano Martín presenta “Toma y daca”, de 11 a 13 la programación sigue con “De haberlo sabido”, con Claudio Slotnik y David Cufré, mientras que de 13 a 15, AM 750 presenta “La autopista del sur”, con Fernando Juan Lima, Sergio Napoli y Maia Debowicz, y las columnas de Julieta Laucella y Marcos Rivas.

La tarde de los sábados presenta también a “La trama celeste” (de 15 a 17), que conducen Alfredo Rosso y Lupita Rolón y “Relatores” (a las 17), programa en el que Víctor Hugo Morales y un gran equipo relatan y comentan los partidos de la Liga local junto a la información acerca del mundo deportivo.

Mientras que de 9 a 11 presenta “Domingos de Victoria”, con Victoria Torres, y de 11 a 13 “Deportivo 750” con Sergio Altieri, Jorgelina Rocca, Eduardo Caími y Ariel Scher; mientras que a las vuelve el ciclo “Relatores”. Con Víctor Hugo Morales y un gran equipo.

(Télam)