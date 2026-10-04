En el marco del inicio de su esperada gira internacional “Quimera”, María Becerra se presentó con un show deslumbrante en las instalaciones del Antel Arena de Uruguay; la destacada cantante argentina desembarcó en el país vecino para reencontrarse con su público, en una noche cargada de música, energía y momentos de profunda cercanía con quienes siguen día a día su carrera profesional.
Más allá del despliegue escénico y del repertorio de éxitos que hizo vibrar al estadio, uno de los acontecimientos más significativos de la jornada tuvo lugar fuera del escenario principal, durante la instancia de encuentro privado que la cantante mantuvo con un grupo seleccionado de seguidores.
Durante el habitual espacio de meet and greet, se vivió una secuencia sumamente conmovedora cuando un fanático se presentó ante la joven con una obra de arte realizada de manera artesanal; el seguidor le obsequió un cuadro con el rostro de la cantante, el cual había sido pintado íntegramente por sus propias manos como muestra de afecto.
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