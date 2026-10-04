En el marco del inicio de su esperada gira internacional “Quimera”, María Becerra se presentó con un show deslumbrante en las instalaciones del Antel Arena de Uruguay; la destacada cantante argentina desembarcó en el país vecino para reencontrarse con su público, en una noche cargada de música, energía y momentos de profunda cercanía con quienes siguen día a día su carrera profesional.

Más allá del despliegue escénico y del repertorio de éxitos que hizo vibrar al estadio, uno de los acontecimientos más significativos de la jornada tuvo lugar fuera del escenario principal, durante la instancia de encuentro privado que la cantante mantuvo con un grupo seleccionado de seguidores.

Durante el habitual espacio de meet and greet, se vivió una secuencia sumamente conmovedora cuando un fanático se presentó ante la joven con una obra de arte realizada de manera artesanal; el seguidor le obsequió un cuadro con el rostro de la cantante, el cual había sido pintado íntegramente por sus propias manos como muestra de afecto.

Al percatarse del esfuerzo y la dedicación plasmados en la pintura, Becerra no pudo ocultar su asombro y emoción ante el gesto; impactada por la calidad del retrato y la muestra de cariño, la artista se mostró sumamente contenta frente al joven y le realizó un especial pedido sobre el destino del obsequio.Sin dudarlo, la cantante le preguntó entusiasmada a su fan si podía conservarlo para llevarlo consigo y colocarlo en las instalaciones de su propio estudio de grabación, sellando un momento inolvidable para el admirador y demostrando, una vez más, la calidez que mantiene con su comunidad de seguidores.

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