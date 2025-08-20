La vez que “Quico” visitó Río Gallegos: el recuerdo del circo que marcó a una generación Hace casi 30 años, Quico llegó a Río Gallegos con su circo y dejó una huella imborrable en chicos y grandes. Hoy, gracias a imágenes inéditas, los vecinos reviven aquel espectáculo lleno de risas y recuerdos. ¡Mirá el show completo acá!

En marzo de 1995, Carlos Villagrán, reconocido mundialmente por su papel de “Quico” de El Chavo del 8, llegó a Río Gallegos con su espectáculo “El Nuevo Circo Latino de Kiko” (sí, con el nombre un poco cambiado), que dejó una huella imborrable en la memoria de los vecinos, especialmente de los más pequeños.

El show se presentó en tres funciones durante aquel fin de semana: viernes 24, sábado 25 y domingo 26 de marzo, en el predio del antiguo Boxing Club. La visita del querido actor mexicano volvió a ser tema de conversación en la ciudad luego de que en las últimas horas la cuenta de Instagram riogallegos.exe compartiera un video con imágenes inéditas del espectáculo.

Los comentarios de los vecinos no tardaron en aparecer tras la difusión del video: “Yo fui, no me acuerdo mucho del show, pero sí de ir a recibirlo al aeropuerto. ¡Una locuraaa!”, compartió Adriel Luján.

“¡Qué emocionante, era niño cuando pasó eso! Es hermoso lo que hacen, el buscar recuerdos del pasado de nuestra ciudad”, comentó Guillermo Vargas.

“Yo también fui al circo de Quico y compré una foto con su autógrafo. Todavía la conservo en mi álbum”, recordó Evelin.

“Kiko” con dos riogalleguenses que hizo subir al escenario.

La promoción de la gira quedó registrada en las páginas de La Opinión Austral con el eslogan: “Del Canal de las Estrellas, los cachetes más famosos del mundo”.

La publicidad de “El Nuevo circo latino de Kiko” publicado en La Opinión Austral en 1995.

Entre los comentarios del video una vecina rememoró: “Tengo un recuerdo de haber visto un espectáculo así, pero estaba el profesor Jirafales“. En ese caso, se trataba del “Circo del profesor Jirafales”, el personaje interpretado por Rubén Aguirre y que se realizó en el gimnasio Rocha.

¿Por qué “Quico” pasó a ser “Kiko”?

El cambio en el nombre del personaje no fue casual. Roberto Gómez Bolaños (Chespirito), creador de El Chavo del 8, mantuvo disputas legales con varios de sus excompañeros para evitar que usaran a los personajes sin su autorización. Por esta razón, Villagrán no podía interpretar oficialmente a “Quico” fuera de México.

Sin embargo, en Argentina logró presentarse como “Kiko”, ya que los derechos de autor no estaban registrados en el país y el propio Villagrán pudo inscribir el nombre.

Estas diferencias legales marcaron distancia con Chespirito. Bolaños también mantuvo una lucha legal con María Antonieta de las Nieves por el uso del personaje de “La Chilindrina” y con Rubén Aguirre por el uso del “profesor Jirafales”. Este último, al igual que Villagrán, se mudó a Argentina para poder hacer uso del personaje sin tener conflictos legales.

El show completo del Circo de Kiko en Río Gallegos

Para los que quieran revivir aquel histórico paso de Quico por Río Gallegos, hace algunos años Juan Carlos Avalos subió a YouTube la función completa.