Tras la confirmación de que Gime Accardi le fue infiel a Nico Vázquez, el escándalo de la ruptura entre ambos volvió a ser protagonista en los programas de chimentos y portales de espectáculos; tras el anuncio, la actriz salió a pedir disculpas y aseguró que “fue un error”.

En medio del nuevo estallido, Andrés Gil quedó en el ojo de la tormenta, dado que fue señalado como el supuesto tercero en discordia entre la pareja que permanecía unida desde hace 18 años; en este marco, el actor y compañero de Accardi en la obra “En otras palabras” salió a defenderse.

“Por todo lo que escuché y leí en medios de comunicación y redes, se volvió necesario que aclare que el rumor que está circulando es absolutamente falso. Me duele que todo el proceso increíble que tuvimos con la obra de teatro con Gime y Nico se vea opacado por un invento”, comenzó diciendo.

Y, añadió: “Por mi familia y la gente que amo les pido que dejen de decir cualquiera cosa, gracias”.

Quién es Andrés Gil, el apuntado como amante de Gime Accardi que ella negó

El anuncio de que Gimena le fue infiel a Nicolás fue realizado por el periodista Ángel De Brito en el programa “LAM”, el cual desató una ola de comentarios en redes sociales, donde el nombre de Andrés Gil se viralizó rápidamente.

Gil, quien es pareja de la actriz Cande Vetrano y padre de un hijo con ella, se encontró en el centro de las especulaciones; los rumores se intensificaron tras la difusión de fotos y videos en los que se lo veía muy cerca de Accardi, con gestos de confianza y abrazos que, para muchos, trascendían la ficción de la obra, en la que sus personajes son una pareja.

A medida que el espectáculo, dirigido por el propio Vázquez, ganaba popularidad, la cercanía entre ambos actores se hizo cada vez más evidente; sus apariciones conjuntas en entrevistas y premiaciones no hicieron más que alimentar las versiones sobre una relación fuera del escenario.

El pasado mes de julio, el actor había recurrido a sus redes para desmentir los rumores de una crisis con Vetrano, compartiendo una foto de ella y un comentario divertido sobre una serie, a lo que su pareja respondió de manera similar dando un mensaje de tranquilidad a sus seguidores.

Sin embargo, este gesto no detuvo las nuevas especulaciones, que se reavivaron con la confirmación de la infidelidad de Accardi.

