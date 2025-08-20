Luis “Lucho” González, el talentoso cantante de Río Gallegos, volvió a brillar en La Voz Argentina este miércoles durante la instancia de Knockouts y logró pasar a los Playoffs, sorprendiendo tanto al público como a los coaches.

En esta ronda, Lucho se enfrentó a Ivo Borda, representante de CABA y ex integrante del Team Lali, quien había sido “robado” por Soledad Pastorutti tras Las Batallas. Mientras que Ivo interpretó “Qué quieres de mí” de Luis Fonsi, el santacruceño sorprendió al mostrar su versatilidad musical y regresar a sus raíces folclóricas con “La Luna” del grupo Ahyre, canción ganadora del festival folclórico de Viña del Mar en Chile.

Durante su presentación, Lucho demostró una vez más que domina distintos géneros: en las audiciones a ciegas interpretó “The Best” de Tina Turner y en Las Batallas sorprendió con “Baby One More Time” de Britney Spears. Aunque tiene una banda de rock (BackFly), durante la presentación en el certamen contó que empezó en el mundo de la música cantando folclore y ahora tuvo la oportunidad de mostrar esa veta con la que, una vez más, deslumbró al jurado.

Los elogios de los coaches

Ale Sergi, de Miranda!, señaló: “Se juntan y se potencian”. Lali Espósito destacó: “Qué bien los dos, qué power. Son dos muy buenos cantantes claramente. Ivo, recomendación: evitaría hacer con gestos lo que estás diciendo, es como el mal de TikTok. Estabas perfecto vocalmente, solo confiando en tu voz estabas re metido”.

Luck Ra agregó: “Una guasada esto, la verdad. Lo de Ivo me pareció un 10 de 10, y con Lucho, me pareces tan bueno que me dio bronca, de tan bueno”.

Su coach, La Sole, no dudó en mantenerlo en su equipo: “Los dos tienen grandes voces, son diferentes pero me parecen super lindas…”, dijo antes de anunciar que Lucho avanzaba a los Playoffs.

Emocionado, González compartió un momento íntimo con el público: su hermano había viajado desde Río Gallegos a Buenos Aires para verlo en persona. Pastorutti lo felicitó con un abrazo y elogió su desempeño: “La rompiste todo”. Incluso el Chaqueño Palavecino, co-coach del Team Sole, se animó a probarse los anteojos de Lucho: “¡Qué facha, te favorecen!”, le dijo entre risas.

Con esta victoria, el riogalleguense confirma su talento y versatilidad, consolidándose como uno de los participantes más destacados de La Voz Argentina 2025, y su camino hacia la final continúa prometedor.

Así fue el knockout entre “Lucho” González e Ivo Borda