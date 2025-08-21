Wanda Nara regresó a la Argentina y, mientras hablaba con la prensa en Ezeiza, se largó a llorar al mencionar el duro momento que atraviesa por culpa de Mauro Icardi; luego de que el futbolista la acusó de haber consumido sustancias, la empresaria no se guardó nada y arremetió contra el futbolista.

El desconsolado llanto de Wanda Nara al hablar sobre su leucemia

“Es terrible que, todo el tiempo, me estén juzgando. Me ocupo de que estén todos bien (hijos) y no falte nada. Me estoy ocupando de mi salud y estoy bien; tomo una medicación, carísima, que no se puede mezclar con drogas. Mauro sabe que me medico para no morirme y seguir estando con mis hijos”, manifestó, angustiada.

En este marco, la empresaria, indicó: “Hay muchas situaciones que ustedes no conocen. Estoy cansada. El dinero puede comprar todo, menos la verdad. Con el tiempo, se van a saber un montón de cosas. Yo trabajo y hago mi vida. Hasta acá llegué”.

Wanda Nara confirmó que la China Suárez está embarazada de Mauro Icardi

Además, la mediática sorprendió al dar a entender que La China Suárez estaría embarazada de Icardi; en dialogó con “Puro Show” (El Trece) dejó varias frases que encendieron la polémica.

Al ser consultada por su relación con el futbolista, Wanda reveló que mantuvo una conversación con su expareja. “Yo hablé con él; me dijo que está intentando ser feliz; quizás, muy pronto, tengas la noticia que todos nos imaginamos”, señaló Nara, dando a entender que se trataría de un embarazo.

Sin embargo, la empresaria aclaró que no quiere profundizar en el tema. “Yo ya la sé, me la contó él, pero no voy a hablar de cosas que no me pertenecen; no es una bomba, me llamaron para comunicar”, agregó en medio del revuelo mediático.

“No voy a hablar de cosas que me agotan; me llamó y me dijo que ‘está intentando buscar la felicidad”, comentó.

Las preguntas de los periodistas apuntaron, directamente, a la posibilidad de qu Suárez esté esperando un hijo; cuando el periodista Pampito agregó que, de ser cierto, ese bebé sería hermanito de sus hijas, Wanda, respondió con firmeza:“No, a mí no me involucra para nada. Mis hijos tienen hermanos con Maxi López. Yo no tengo nada que ver”.

El descargo de Wanda sobre Icardi y sus hijas

Más allá del rumor sobre La China, Nara, también, cuestionó el rol de Icardi como padre. “Soy la que ayuda, la que va y desbloquea. Les facilité un celular para que hablen directamente. Mis hijas no lo quieren ver y no quieren hablar; mis hijos varones, tampoco”, reveló.

Además, remarcó que las versiones sobre un supuesto robo millonario son falsas. “Si debiera algo, estaría embargada y no lo estoy. Es una mentira enorme; los invito a investigar en la Justicia penal”, aseveró.

“Me da lástima”: Wanda opinó sobre La China Suárez

Para cerrar, la mediática dejó una reflexión sobre Eugenia Suárez y el difícil momento que atraviesa.“En un punto me da lástima todo lo que va a vivir; en un punto, no es real… No creo que sea feliz una persona que está sin sus hijos; es todo fingido, todo actuado”, concluyó.

Leé más notas de La Opinión Austral