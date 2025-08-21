La Joaqui y Lali Espósito se unieron para lanzar el tema “Para dos”; los iconos de la música argentina relatan una historia de amor prohibido, reencuentro y deseo.

El estreno llega luego del show de La Joaqui en el Pride de Madrid, donde cantó ante más de un millón de personas; además, la artista viene de realizar su gira mundial que la llevó a recorrer Europa y Estados Unidos: se presentó en los festivales “Boombastic” (Canarias y Madrid), “Share” (Barcelona), “Holika” (La Rioja), “Vivo Flow Jean” (Granada), “Vivo Flow Albacete” (Albacete), “Milano Latin” (Milán) y tuvo una función en el “Hard Rock” (Orlando).

A principios de año, también tuvo un show sold out en el “Movistar Arena” de Buenos Aires ante más de 15.000 personas y una función solista agotada en el Foro Puebla (México); asimismo, formó parte del “Festival Tecate Pa’l Norte” (México) y su participación quedó registrada en la Gallery Session.

El lanzamiento de “Para Dos” llega acompañado de un videoclip que narra la historia del amor prohibido entre dos mujeres; tras años sin verse y, a pesar de que su relación no pudo concretarse, se reencuentran y descubren que nunca dejaron de pensarse mutuamente.

Es la primera colaboración que realiza con Lali; con cuatro Vélez agotados, 13 Premios Gardel y un álbum convertido en fenómeno internacional, es una figura clave en la música latina global.

Este 2025, La Joaqui también tuvo doble reconocimiento en los Premios Gardel; obtuvo el galardón por “Mejor Álbum Artista Tropical / Cumbia” con “TU PATRONA DE LUJO”, que acumula más de 307 millones de reproducciones y tiene grandes colaboraciones con Kenia Os, Yeri Mua, El Malilla, Kevin AMF, Doble P, Gusty DJ, Elaggume y Fauna Music; también , ecibió la estatuilla a “Mejor Canción de RKT” con “SAN TURRONA”, que acumula más de 120 millones de reproducciones en las plataformas digitales y obtuvo el galardón de Disco de Platino en Argentina.

