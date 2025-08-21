La Joaqui y Lali Espósito se unieron para lanzar el tema “Para dos”; los iconos de la música argentina relatan una historia de amor prohibido, reencuentro y deseo.
El estreno llega luego del show de La Joaqui en el Pride de Madrid, donde cantó ante más de un millón de personas; además, la artista viene de realizar su gira mundial que la llevó a recorrer Europa y Estados Unidos: se presentó en los festivales “Boombastic” (Canarias y Madrid), “Share” (Barcelona), “Holika” (La Rioja), “Vivo Flow Jean” (Granada), “Vivo Flow Albacete” (Albacete), “Milano Latin” (Milán) y tuvo una función en el “Hard Rock” (Orlando).
A principios de año, también tuvo un show sold out en el “Movistar Arena” de Buenos Aires ante más de 15.000 personas y una función solista agotada en el Foro Puebla (México); asimismo, formó parte del “Festival Tecate Pa’l Norte” (México) y su participación quedó registrada en la Gallery Session.
El lanzamiento de “Para Dos” llega acompañado de un videoclip que narra la historia del amor prohibido entre dos mujeres; tras años sin verse y, a pesar de que su relación no pudo concretarse, se reencuentran y descubren que nunca dejaron de pensarse mutuamente.
Es la primera colaboración que realiza con Lali; con cuatro Vélez agotados, 13 Premios Gardel y un álbum convertido en fenómeno internacional, es una figura clave en la música latina global.
Este 2025, La Joaqui también tuvo doble reconocimiento en los Premios Gardel; obtuvo el galardón por “Mejor Álbum Artista Tropical / Cumbia” con “TU PATRONA DE LUJO”, que acumula más de 307 millones de reproducciones y tiene grandes colaboraciones con Kenia Os, Yeri Mua, El Malilla, Kevin AMF, Doble P, Gusty DJ, Elaggume y Fauna Music; también , ecibió la estatuilla a “Mejor Canción de RKT” con “SAN TURRONA”, que acumula más de 120 millones de reproducciones en las plataformas digitales y obtuvo el galardón de Disco de Platino en Argentina.
Leé más notas de La Opinión Austral
Noticias relacionadas
Wanda Nara se quebró tras hablar sobre el calvario que vive por su enfermedad: “Estoy cansada”
Confirman que Gimena Accardi y Nico Vázquez firmarán el divorcio: “Ella se queda con…”
La Voz Argentina: “Lucho” González de Río Gallegos deslumbró nuevamente y avanzó a los Playoffs
La vez que “Quico” visitó Río Gallegos: el recuerdo del circo que marcó a una generación
Compartir esta noticia
Dejanos tu comentario