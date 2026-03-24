La emprendedora e influencer Leyla Acosta estuvo en el programa de streaming “Fuera del Aire” de La Opinión Austral, donde compartió su experiencia en el mundo de la moda, el contenido digital y el crecimiento de su marca en Río Gallegos.

Durante su paso por el ciclo, Acosta —emprendedora, creadora de contenido y embajadora de Espacio Urbano— compartió su recorrido en el mundo digital y su experiencia combinando creatividad con negocio. “Tengo un emprendimiento de indumentaria femenina que se llama Exclusive”, expresó durante la entrevista.

Uno de los momentos destacados fue cuando presentó su última propuesta: una colección de corbatas intervenidas de forma artesanal, desarrollada en conjunto con otra emprendedora local.

“Hace muy poco lanzamos nuestra primera colección, que es una colección de corbatas. Son hechas a mano con una chica que confecciona, se llama Martina. Nos unimos para lanzar esta primera colección para festejar el primer aniversario del showroom de Exclusive”, contó.

La iniciativa surgió como una apuesta creativa en un contexto económico complejo, buscando diferenciarse desde el diseño y la personalización.

“Primero hicimos las corbatas y después las personalizamos una por una, para que todas sean diferentes. Más allá de que podés comprarte una corbata en cualquier lugar, estas tienen un diseño único”, destacó.

El lanzamiento tuvo una gran recepción del público, lo que ya proyecta una segunda edición. “Ya nos pidieron con diferentes tipos de telas, de texturas, de estampas, así que seguramente vamos a lanzar una segunda tanda. A la gente le encantó”, agregó.

Además, Leyla adelantó una nueva etapa en su emprendimiento: la apertura de un local físico junto a otra marca local: “Hace poco lancé la noticia de que voy a cerrar el showroom, pero no para cerrarlo definitivamente, sino porque vamos a abrir un local con Cintia, que tiene un emprendimiento que se llama Verde Limón”, anunció.

La inauguración está prevista para el próximo 4 de abril y marcará una nueva etapa en su crecimiento como emprendedora. Para más novedades pueden seguir su cuenta: @exclusive.rgl.

Fuera del Aire : el streaming que marca agenda en Río Gallegos

Fuera del Aire es el primer programa de streaming de Río Gallegos. Con un formato dinámico y en vivo, el programa se emite los lunes, miércoles y viernes de 16 a 18 horas por YouTube y Twitch de La Opinión Austral, y también llega a la audiencia a través de FM Láser 92.9, consolidándose como una propuesta innovadora que conecta con la actualidad y las voces locales.