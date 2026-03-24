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El conflicto entre Emilia Mernes y Tini Stoessel sumó un nuevo capítulo; en el programa “LAM” (América TV), su conductor, Ángel de Brito, reveló un dato que podría explicar el distanciamiento del círculo más cercano a la Selección argentina con la novia de Duki.

Según De Brito, Emilia habría intentado seducir a un futbolista del plantel nacional que está en pareja, lo que generó malestar entre las “botineras”, especialmente, Antonela Roccuzzo y Valentina Cervantes, quienes tomaron partido por Tini.

“Los chats no fueron con Messi ni con De Paul; las botineras, que son amigas, fueron solidarias con Tini (por eso dejaron de seguir a Emilia)”, aseguró De Brito, descartando, así, a dos de los nombres más fuertes del equipo.

También, dejó en claro que, el conflicto, va más allá de versiones previas. “Acá, todo lo de María Becerra no entra y, la pelea por el estilista, tampoco; es otra cosa”, lanzó.

Intrigada, Pilar Smith, sin filtro, preguntó: “¿Lo de los chats con jugadores casados es verdad?”, a lo que Ángel, aseveró: “Plural no”, dando a entender que se trataría de un solo futbolista.

Pero, el ida y vuelta, no quedó ahí. “¿Un solo jugador de la Selección? ¿Casado?, le preguntó su “angelita”. “Sí”, dijo el conductor.

“¿Y la mujer lo sabe?, quiso saber Smith. “Sí, y la mujer lo perdonó; a ella le hizo la cruz”, cerró De Brito.

El enigmático, encendió aún más la polémica y suma tensión a la relación entre Emilia y varias figuras del entorno de La Scaloneta.

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