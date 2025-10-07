Este lunes, “La Voz Argentina” regresó a la pantalla de Telefe con una intensa noche de “Cuartos de Final” que definió a los primeros semifinalistas, correspondientes a los equipos de Lali Espósito y Luck Ra; con un nuevo sistema de votación entre los coaches, los mencionados teams redujeron sus filas, dejando a cuatro participantes (dos de cada uno) en la carrera por el título; este martes, será el turno del team Miranda! y el de La Sole.

En esta fase, la dinámica se intensifica: los coaches deben evaluar a todos los concursantes por igual, sin importar a qué equipo pertenezcan; una vez que todos los integrantes de un team hacen su participación, los dos menos votados tienen que abandonar la competencia, mientras que los otros restantes logran su lugar en la semifinal, quedando a un paso de su máximo sueño.

Los dos semifinalistas del “Team Lali Espósito” de La Voz Argentina

La definición del Team Lali Espósito se vivió con gran emoción: los cuatro participantes se presentaron de manera individual y, el destino de cada uno, quedó en manos de los coaches, quienes utilizaron sus tablets para votar del 1 al 10.

Tras el conteo final, los elegidos por el jurado, para avanzar a la próxima etapa, fueron: Alan Lez y Jaime Muñoz; con estos resultados, los participantes Giuliana Piccioni y Valentino Rossi quedaron eliminados de la competencia, a un paso de las semifinales.

Los dos semifinalistas del “Team Luck Ra” de La Voz Argentina

La misma dinámica de votación se aplicó para el equipo de Luck Ra: los coaches evaluaron las performances individuales, buscando a los talentos con el mayor potencial para llegar a la final.

De esta manera, los semifinalistas que representarán al Team Luck Ra son Nicolás Behringer y Nathalie Aponte; por su parte, los participantes Federico Mestre y Thomas Dantas finalizaron su camino en el reality conducido por Nico Occhiato.

