La batalla legal entre Wanda Nara y Mauro Icardi por la tenencia de sus hijas ha escalado con la revelación de detalles sensibles, incluidos, en el expediente judicial; el periodista Juan Etchegoyen dio a conocer en “Mitre Live” que las menores habrían expresado, a la Justicia, sobre su deseo de no mudarse a Turquía.

El periodista hizo hincapié en la situación tras el reciente fallo a favor del futbolista. “El viernes yo conté, en mis redes sociales, cómo está el tema judicial de Wanda Nara y Mauro Icardi después del fallo a favor del futbolista y, hoy, voy a contarte más cosas que hasta acá no se sabían”, comenzó diciendo Etchegoyen.

La denuncia del colegio y la tensión por la tenencia

Juan confirmó que, pese a los últimos movimientos judiciales, la denuncia que el colegio habría hecho contra el futbolista”sigue en pie”; sin embargo, la tensión principal gira en torno a la tenencia de las niñas.

“Icardi se las quiere llevar a Turquía y, las nenas, no quieren instalarse allá bajo ningún punto de vista; es más, a mí me dicen que una de las dos nenas sigue muy enojada con Mauro”, añadió el comunicador sobre la postura de las menores frente al deseo del futbolista.

Etchegoyen procedió a compartir frases que, según su información, forman parte del expediente y reflejan el rechazo de las niñas a la mudanza; la menor, Isabella, habría expresado preguntas directas y conmovedoras sobre las intenciones de su padre: “¿Papá quiere lo peor para nosotras? ¿Cómo va a separarnos de mi mamá y mis hermanos?”, se preguntó la menor, según la cita textual del periodista.

Por su parte, Francesca también manifestó un profundo apego a su vida en Argentina; el periodista compartió que hay “cosas sumamente fuertes” por parte de ella, citando textuales, como: “Si me separan de mí mamá, me arruinan la vida; soy feliz en Argentina, en mi colegio con mis amigas, con mis abuelos y mis hermanos”.

Etchegoyen concluyó que “las nenas ya declararon que no quieren vivir en Turquía”, recordando que, esta postura, ya había sido vista en algunos videos donde las menores se resistían a irse con el padre; además, el periodista añadió un dato revelador: “Las nenas empiezan terapia sin la autorización del papá”.

Leé más notas de La Opinión Austral