La visita de Martín Cirio a Río Gallegos dejó una anécdota que todavía recuerda con humor. En una edición de “Faranécdotas“, el youtuber evocó el viaje que realizó a la capital santacruceña en 2021 y contó qué fue lo que más le llamó la atención: la costumbre de salir a recorrer la costanera en auto, tomar mates y compartir una charla, incluso en medio del viento y el frío característicos de la ciudad.

El 3 de octubre de 2021, Cirio publicó un video grabado en Río Gallegos durante la emergencia sanitaria por COVID-19. Allí mostró distintos momentos de su estadía y también comentó su sorpresa por las condiciones climáticas del lugar.

Durante ese viaje conoció a dos jóvenes con quienes visitó la Laguna Azul, el espejo de agua ubicado en el cráter de un volcán inactivo. Al rememorar esa salida, relató el momento en que descubrió una costumbre muy común en varias localidades del interior.

“Vamos a dar vueltas”: la costumbre que sorprendió a Martín Cirio

“Cuando salimos del volcán, vamos a comprar facturas y me acuerdo que estábamos en el auto y me dicen: ‘Vamos a dar vueltas’. Y me quedé con la extrañeza de cómo vamos a dar vueltas. ¿Vamos a algún lado, como una plaza? No estoy acostumbrado a ir a dar vueltas“, expresó en su video titulado “Anecdotas de Frenemies“.

La respuesta llegó poco después, cuando sus acompañantes lo llevaron hasta la costanera. Allí entendió que el plan no consistía en trasladarse a un destino específico, sino en estacionar frente a la ría para conversar y compartir unos mates, una práctica habitual para muchos vecinos.

“Y me llevan a todo un río. Es muy hostil el clima, mucho viento. Ya adentro, comiendo facturas, fumando. Encima llovía, no podías abrir las ventanas por todo el viento que hay. Y ellos hacen eso. Claro, ellos hacen eso: se van a la orilla del río, estacionan y charlan. Yo qué sé”. A partir de esa experiencia, el humorista reflexionó sobre los puntos de encuentro que suelen existir en las ciudades más pequeñas.

“Hay como meeting points: son la estación de ferrocarril abandonada, el cementerio, el lago, la ruta… Depende de dónde vivas. Porque en un pueblo de Buenos Aires es más triste, porque no tenés un cerro, una montaña; es campo y vacas”, dijo con sarcasmo.

Además de la experiencia, Cirio destacó el vínculo que generó con las dos vecinas que lo acompañaron y expresó un agradecimiento especial hacia Rocío, maquilladora de la capital de Santa Cruz: “Rocío, te amo”, manifestó y agregó: “Yo estoy muy agradecido con ellas”.

El afecto fue correspondido. Horas después, Rocío publicó en su cuenta de Instagram: “La única recomendación que me importa te amoooooo @martincirio qué ganas de verte de nuevo”. El creador de contenido, conocido anteriormente como “La Faraona”, contestó con el mismo cariño: “Rooo te amo!”.