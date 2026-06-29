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El sábado 21 y domingo 22 de noviembre se llevará a cabo el primer festival de música autóctona argentina; el line up confirma nombres que definen la historia del género junto a figuras que representan su presente y su expansión: Abel Pintos, Soledad, Chaqueño Palavecino y Los Nocheros encabezan una grilla que también incluye a Cazzu, Nahuel Pennissi, Jorge Rojas, Ahyre, Lázaro Caballero, Peteco Carabajal, Teresa Parodi, Cuti y Roberto Carabajal, Maggie Cullen, Los Manseros Santiagueños, Los Tekis, Sergio Galleguillo, Dúo Coplanacu, Facundo Toro y los Nombradores del Alba, Los Alonsitos, Diableros Jujeños, Nati Pastorutti, Tomás Lipán, Gauchos of the Pampa, Los de Imaguaré, Orozco-Barrientos, Mariana Carrizo, Los Tabaleos, Malena Garnica, Wara Calpanchay, Paquito Ocaño, Juanjo Abregu, Mariana Carrizo, Néstor Garnica, Los Bofill, Los 4 de Córdoba y Por Siempre Tucu, La Callejera, Catherine Vergines y Carafea; entre muchos otros.

La elección de Buenos Aires como sede no es un dato menor; históricamente, los grandes festivales del género —Cosquín, el Festival de Jesús María, el Festival Nacional de la Danza en Merlo— tuvieron como escenario el interior del país; República Folklore instala, por primera vez, esa tradición en el corazón de la capital, en una apuesta por llevar el folklore al centro del mapa cultural urbano.

La Comisión Directiva del Festival de Jesús María celebró el anuncio con una declaración pública. “Que la Ciudad de Buenos Aires sume una propuesta de esta magnitud es una noticia excepcional para nuestra cultura. Creemos, firmemente, que estos espacios son vitales para el crecimiento y la renovación de un género que no solo nos une, sino que representa la esencia más profunda de la identidad de nuestro país”, expresaron.

El festival nace con un manifiesto fundacional que define al folklore como “el saber del pueblo”, aquello que no se escribe en los libros pero se aprende igual, que pasa de mano en mano y de voz en voz. “Es la melodía que heredaste sin saber de quién; el ritmo que tu cuerpo reconoce antes que tu cabeza”, describe el texto. Esa premisa orienta toda la propuesta: el folklore no se observa, se comparte. “Los géneros no nos dividen: nos unen. Nadie mira desde afuera porque, acá adentro, todo el mundo es parte”, indica el manifiesto.

El Parque de la Ciudad fue elegido por su capacidad para recibir eventos a gran escala sin perder la cercanía propia del folklore; el predio ya fue sede de eventos como “Buenos Aires Trap”, “Creamfields” y “Ultra Buenos Aires” y, su ubicación dentro del área metropolitana, facilita el acceso tanto para residentes porteños como para visitantes del interior del país, lo que refuerza el carácter federal de la propuesta.

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