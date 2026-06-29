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Este domingo, se llevó adelante el último adiós a Ernestina Pais, en una jornada marcada por la emoción y el acompañamiento de familiares, amigos y seres queridos que se acercaron para despedirla.

Horas después del velorio, Alejandro Guyot, expareja de Ernestina y padre de su hijo Benicio, decidió homenajearla, públicamente, con una fotografía cargada de significado que compartió en sus redes.

La imagen muestra a Ernestina durante su juventud junto a Benicio, cuando era pequeño, en un momento íntimo y familiar donde, ambos, aparecen sonriendo frente a la cámara; junto a la postal, Guyot escribió una simple frase: “Ernestina y Benicio“.

Rápidamente, la publicación se llenó de mensajes de afecto por parte de amigos, colegas y figuras del espectáculo; entre ellos, su hijo Benicio dejó un breve, pero profundo comentario. “Ma”, comentó.

Rochi Igarzábal, amiga y compañera de trabajo de Ernestina Pais, manifestó: “La representación de este vinculo”; además, distintas figuras como Malena Guinzburg, Mariana Enriquez, Julieta Ortega, Analía Franchín, Marcela Coronel y Viviana Saccone acompañaron la publicación con mensajes y corazones.

Según había contado Romina Gaetani, Benicio recibió la noticia de la muerte de su mamá acompañado por Alejandro Guyot; la policía habría decidido trasladarlo hasta su casa para que pudiera enterarse en un entorno contenido.

En medio del dolor de la despedida, la imagen se transformó en un homenaje silencioso a una historia compartida que sus seres queridos eligieron preservar con mucho cariño.

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