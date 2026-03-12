Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La directora de la escuela y agencia de modelos Elegance de Río Gallegos, Mirta Sosa, visitó los estudios de “Fuera del Aire”, el primer programa de streaming de La Opinión Austral, donde conversó sobre la historia del modelaje, la evolución de la moda y las nuevas tendencias de la industria.

El ciclo se emite los lunes, miércoles y viernes de 16 a 18 horas a través de YouTube y Twitch de La Opinión Austral, además de salir al aire por FM Láser 92.9.

En su paso por el programa, Sosa compartió su experiencia en el mundo de la moda y dejó un mensaje motivador para quienes sueñan con desarrollarse en el modelaje o en cualquier disciplina creativa.

Durante dos horas de programa, Mirta Sosa compartió su trayectoria en la industria y recordó anécdotas de los desfiles que marcaron la historia de la moda en Río Gallegos. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

“Que la gente crea en sí misma. Cuando uno tiene un sueño, hay que animarse a dar el paso y llevarlo adelante con empuje y con garra. Todo se puede, pero primero hay que creer en uno”, expresó durante la transmisión.

Una anécdota inolvidable con Pancho Dotto en Río Gallegos

Durante la charla, Mirta Sosa también recordó una divertida anécdota que marcó su trayectoria en la moda local y que ocurrió en la década del 90 en Río Gallegos.

Se trató de un desfile realizado en el Colegio Salesiano, donde participaron el reconocido representante de modelos Pancho Dotto y la modelo Dolores Barreiro, dos figuras importantes del modelaje argentino.

Dotto fue uno de los agentes más influyentes del país y descubrió o impulsó la carrera de numerosas modelos que luego alcanzaron fama internacional.

Según relató Sosa, en aquel evento se había montado una gran pasarela con un importante despliegue escenográfico. Sin embargo, durante la presentación ocurrió un imprevisto.

“Las bases del escenario no estaban bien sujetas y en un momento se separaron. La alfombra lo tapaba, pero cuando cedió la estructura algunas personas se hundieron en el escenario”, contó.

Afortunadamente, el escenario no era demasiado alto y no hubo personas lesionadas, aunque el momento generó sorpresa entre los presentes.

“Pancho Dotto incluso ayudó a levantar a quienes habían quedado en el hueco. Por suerte no pasó a mayores y con el tiempo quedó como una anécdota divertida”, recordó.

Moda, historia y nuevas tendencias en el streaming

Durante su participación en Fuera del Aire, Mirta Sosa también aportó su mirada sobre cómo ha evolucionado la industria de la moda a lo largo del tiempo, desde las pasarelas tradicionales hasta el impacto actual de las redes sociales.

El programa abordó temas como la transformación del modelaje, el surgimiento de nuevas tendencias estéticas y el rol de plataformas digitales que hoy funcionan como verdaderas pasarelas globales.

Mirta Sosa en clase de postura.

Con su experiencia en la formación de modelos y su trayectoria dentro del ambiente de la moda, la directora de Elegance aportó una perspectiva local sobre una industria que continúa reinventándose.

Inscripciones abiertas en la Escuela de Modelos Elegance

Durante la entrevista, Mirta Sosa también destacó que ya comenzaron las clases en la Escuela y Agencia de Modelos Elegance, aunque todavía hay tiempo para sumarse.

La directora explicó que continúan abiertas las inscripciones y que hay cupos disponibles para todas las edades, para quienes quieran formarse en modelaje, pasarela y expresión escénica.

Las personas interesadas pueden realizar consultas o solicitar información al teléfono 2966-583471 o a través de Instagram, buscando la cuenta como Agencia Elegance.