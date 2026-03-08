Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Benjamín Sstars tiene 25 años, es de Santiago del Estero pero vivió gran parte de su vida en Río Gallegos y se volvió viral en redes sociales por una particularidad que lo distingue en el mundo del canto: posee un registro soprano, similar al de una mujer. Su historia, marcada por la perseverancia, el amor propio y una voz única, hoy recorre el país tras su reciente aparición en uno de los streamings más influyentes de Argentina.

En los últimos días, el joven cantante volvió a captar la atención del público tras presentarse en OLGA, donde sorprendió a miles de espectadores con su impresionante capacidad vocal. Conocido en redes como “el hombre con voz de mujer”, Benjamín interpretó canciones de grandes artistas del pop internacional y dejó impactados tanto a los conductores como a la audiencia.

Su performance se viralizó rápidamente y sus videos ya superan los 7 millones de visualizaciones, mientras que sus redes sociales continúan creciendo: actualmente suma más de 66 mil seguidores en Instagram y más de 98 mil en TikTok.

Una voz diferente que descubrió en la adolescencia

El propio Benjamín recuerda que notó por primera vez que su voz era distinta durante la pubertad.

“A los 14 o 15 años mis amigos ya tenían la voz gruesa y la mía no cambiaba”, contó en una entrevista con TN. Lejos de sentirse mal por esa diferencia, decidió convertirla en su principal fortaleza artística.

En ese momento escuchó “Chandelier” de Sia, una canción que marcaría su camino. Desde entonces comenzó a explorar su capacidad para alcanzar notas extremadamente agudas.

“Yo quería cantar como hombre, pero me di cuenta de que podía cantar como mujer”, explica.

Entre sus principales referentes musicales menciona a Ariana Grande, Whitney Houston, Michael Jackson, Céline Dion y Sia, figuras del pop con las que comparte el gusto por los desafíos vocales.

El diagnóstico que confirmó su rareza vocal

A los 21 años, Benjamín decidió realizarse estudios médicos para entender mejor su voz. Tras una laringoscopia, los especialistas confirmaron lo que ya intuía: tenía la laringe y las cuerdas vocales del tamaño de las de una mujer.

El diagnóstico fue puberfonía, una condición en la que la voz no realiza la muda habitual durante la pubertad.

“El médico me preguntó si era trans. Le dije que no, que soy varón, pero no me creía”, recuerda entre risas.

Los especialistas incluso le ofrecieron un tratamiento hormonal para modificar su voz, pero Benjamín lo rechazó.

“Yo estaba convencido de que si Dios me trajo al mundo así es por algo. Es un don”, afirma.

Con el tiempo, durante sus estudios de técnica vocal con profesores de Estados Unidos, terminó de comprender que su registro corresponde al de contratenor soprano, uno de los más raros en el canto masculino.

Formación artística y carrera en crecimiento

Desde pequeño eligió el camino del arte y se formó en distintas disciplinas.

Estudió canto lírico y bel canto en Buenos Aires, canto popular en Santiago del Estero y técnica Estill Voice con profesores de Estados Unidos. Además, realizó el profesorado de Música en la E.S.P.E.A. N°1 y también se desempeña como bailarín.

A pesar de su formación clásica, su estilo está más ligado al pop.

“Me crié con el pop. Puedo cantar de todo, pero me decanto por ese género”, asegura.

También compone sus propias canciones. En 2022 lanzó “No te confundas”, disponible en su canal de YouTube Benjamin Sstars, aunque reconoce que producir música profesional requiere una inversión importante, por lo que actualmente busca manager y discográfica para impulsar su carrera.

Mientras su carrera artística continúa creciendo, Benjamín también se dedica a enseñar. Desde 2021 da clases de canto online y actualmente cuenta con 75 alumnos en distintos países, entre ellos Argentina, Chile, Perú, Uruguay, Colombia, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, México, España, Bélgica y Francia.

“Son hispanohablantes que viven en distintos lugares del mundo”, explica.

Sus videos educativos sobre técnica vocal también fueron clave para construir su comunidad en redes sociales.

Aunque en la escuela asegura que siempre fue querido por sus compañeros, en internet enfrentó momentos difíciles.

Hace aproximadamente un año y medio, cuando empezó a publicar contenido en redes, recibió numerosos comentarios negativos. “Al principio duele, pero después entendés que muchas veces viene de gente frustrada”, reflexiona.

Con el tiempo decidió darle un enfoque diferente a la situación. “Si igual van a comentar, aunque sea malo, el video se viraliza”, cuenta.

El salto viral tras cantar en un streaming

Uno de los momentos que cambió su exposición pública ocurrió recientemente. Benjamín viajó en colectivo desde Santiago del Estero a Buenos Aires para grabar un programa especial de cumbia en Canal 9 —que se emitió el 26 de febrero— y en el camino tomó una decisión. Pasó por un streaming y pidió cantar.

Lo que pasó después fue inesperado para todos. “Ellos pensaban que iban a tener una nota morbosa. No se imaginaban que cantaba así”, dice. Benjamín interpretó Chandelier y el resultado habló solo: ganó 20.000 seguidores en un día tanto en TikTok (@benjasstars) como en Instagram (@benjaminsstars).

Hoy Benjamín comienza a experimentar el impacto de su historia en otras personas que se sienten diferentes. “Siempre le digo a la gente que se ame y que ame lo que tiene. Me volví un referente sin querer”, afirma.

Su objetivo ahora es claro: encontrar un representante, lanzar su música y consolidarse como cantante profesional. “Sé que voy a ser un cantante famoso. Siento que por fin se está dando y que me lo merezco”, dice con convicción.

Mientras tanto, su voz —tan inusual como poderosa— sigue conquistando millones de reproducciones en redes y abriendo camino para una carrera que recién comienza.