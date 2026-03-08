Con la recta final cada vez más cerca en “MasterChef Celebrity” (Telefe), los famosos redoblan esfuerzos para conquistar al jurado y asegurarse un lugar en la definición del reality; sin embargo, entre desafíos, el programa culinario también deja espacio para momentos distendidos y charlas cargadas de humor; en este marco, durante la emisión del viernes, Wanda Nara protagonizó un inesperado intercambio con Maxi López al recordar algunas promesas que, según contó, nunca se cumplieron durante su relación.

El clima en el estudio se volvió divertido cuando, el tema de conversación, giró en torno a las promesas que los participantes se habían hecho a lo largo de la competencia; Ian Lucas fue quien tomó la palabra para sumarse a la consigna, y, lanzó: “Joaqui, vos me hiciste una promesa, que íbamos a llegar juntos a la final”.

En ese momento, López, exdelantero de River Plate, decidió involucrar a la conductora en la charla, y, lanzó una pregunta directa: “¿A vos te hicieron alguna vez una promesa, Solange?”.

La respuesta de Nara no tardó en llegar y provocó las primeras risas del grupo; con ironía, dijo: “Muchas, incumplidas todas”. La frase despertó la curiosidad de Marixa Balli, quien quiso saber si, alguna de esas promesas, provenía de alguien presente en el estudio. “¿Alguien presente te hizo una promesa?”, preguntó.

Sin dudar, Wanda apuntó, directamente, hacia su expareja y recordó una situación del pasado: “Sí, Maxi: fidelidad hasta que me muera; tres meses y ya era cornuda”. La reacción en el estudio fue inmediata y, el comentario, generó carcajadas entre los demás participantes.

Lejos de quedarse callado, Maxi respondió, con humor, y apeló a una metáfora inesperada: “La letra chiquita… Sabés cómo me llevó puesto, como el tsunami en Japón; 11 containers se llevó”. El comentario desató aún más risas en el estudio y alimentó el clima distendido del momento.

Acto seguido, la conversación siguió por otro carril cuando comenzaron a hablar de las pertenencias de Wanda que habrían quedado en Turquía; en medio de la charla, Cachete Sierra, intervino. “¿Se ahorra en carteras? ¿En qué invertís?”, consultó.

Mientras Nara respondió que, efectivamente, invierte en ese tipo de artículos, los participantes bromearon sobre la cantidad de carteras que tiene y sobre cuántas de ellas continúan en el exterior. “¿Cuántas tenés Wanda? ¿Las tenés contadas? ¿No tenés un número?”, quiso saber Evangelina Anderson.

“Tenías un número, pero bajaron”, deslizó, pícaro, Sierra, a lo que Maxi López, agregó: “Claro, tenía, pero bajaron; las está usando”.

Las bromas derivaron en una referencia indirecta a Suárez, lo que generó sorpresa entre Anderson y Balli; en ese momento, Wanda reafirmó lo que había mencionado: “La ropa, todo, sí he visto… Pero las voy a recuperar”.

Así, entre risas, ironías y recuerdos compartidos, el intercambio dejó en evidencia la dinámica relajada que mantiene la expareja dentro del programa, aportando uno de los momentos más comentados de la noche.

