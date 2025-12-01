Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Fiscalía está lista para poner punto final a la investigación sobre las presuntas amenazas que involucran a Juana Tinelli y que desató un verdadero escándalo en el clan Tinelli; este cierre está programado para los próximos días, inmediatamente después de la citación a Paula Robles.

La expareja del conductor será llamada a declarar la semana entrante, marcando el último paso en la instrucción del expediente; fuentes de la fiscalía confirmaron a la periodista Marina Calabró que, si bien se considera que el aporte de Robles no será definitorio, su declaración es el paso protocolar final; una vez que se reciba su testimonio, la causa será cerrada.

Paula Robles rompió el silencio tras el escándalo de los Tinelli.

La decisión de finalizar la investigación se basa en la imposibilidad de probar un delito dentro del marco legal vigente; es decir, aunque las autoridades reconocen que la llamada en cuestión pudo haber ocurrido, el hecho en sí no se ajusta a una figura penal susceptible de persecución.

Cabe destacar que la investigación se enfrentó a un inconveniente previo: Juana Tinelli no ha entregado su dispositivo móvil a la Fiscalía, lo cual representó una dificultad para el progreso de la denuncia tal como fue formulada inicialmente.

En definitiva, la Fiscalía espera dictar el cierre formal del expediente en breve, una vez concluido el testimonio de Robles.

La supuesta amenaza a Juanita Tinelli

La amenaza que habría recibido Juana se trató de una llamada telefónica en la que una voz masculina, le advirtió: “Vos y toda tu familia se tienen que cuidar mucho. Mucho”.

Según su relato en la denuncia, la comunicación provino de un número oculto; al atender, el hombre, le preguntó: “¿Vos sos Juana Tinelli?”. Cuando ella contestó afirmativamente, él se habría identificado diciendo: “Soy Gustavo Scaglione. Tu papá me conoce muy bien”, e, inmediatamente, después pronunció la advertencia sobre el cuidado que debían tener ella y su familia, cortando, luego, la llamada.

Juanita Tinelli rompió el silencio tras la amenaza de muerte y el botón antipánico.

Juana, debido al nerviosismo provocado, borró el registro de la llamada, aunque la Justicia investiga si el registro telefónico permanece en el sistema.

La denuncia generó una investigación y la joven recibió un botón antipánico para su protección; el caso, que involucra a su padre Marcelo, se está cerrando por inexistencia de delito penal comprobable, a pesar de que la llamada existió.

