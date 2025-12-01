La historia reciente de Bandana, marcada por reencuentros breves y mucha tensión, sumó, en las últimas horas, un nuevo capítulo; después de presentar un show en un boliche que dejó al público eufórico pero, también, encendió nuevamente la interna del grupo, Virginia Da Cunha le dio una nota a Pia Shaw para “La Nación” y confirmó que Lissa Vera no seguirá en los proyectos que la banda tenía previstos para 2026.

Ella, reveló: “Lissa nos dijo que no va a seguir en el 2026, por ahora, pero, todo puede cambiar; yo estoy siempre esperando que vuelva, porque esto es algo personal, que ya va a resolver y va a entender que esto se merece disfrutarlo”. Con esa frase, dejó en claro que la salida no responde exclusivamente a desacuerdos profesionales, sino, también, a un proceso personal que Vera estaría atravesando y que incluye problemas de salud que ya habían trascendido en semanas previas.

Por otro lado, en “Infama” (América TV), también aportó su mirada Nahuel Saa, quien advirtió que las tres integrantes restantes pretenden continuar trabajando durante el verano, aunque eso implicaría resignificar la marca Bandana; incluso, mencionó que Tommy Muñoz, el nuevo mánager, confirmó shows en el Gran Rex y la participación de figuras invitadas.

A esta información, se sumó el testimonio del hermano de Lissa, quien, afirmó: “Está evaluando, pero, también, está evaluando el productor con el que hablamos, quién hizo la fiesta ahí en Moscú y creo que estamos todos evaluando”.

El show reciente, organizado por Muñoz, había generado expectativas de reencuentro estable; las integrantes compartieron en redes sus ensayos, la preparación del espectáculo y la emoción de volver a cantar juntas éxitos como “Maldita Noche”, “Guapas”, “Muero de Amor”, “Nadie Como Yo” y “Llega la Noche”. Los videos se viralizaron, rápidamente, y despertaron nostalgia entre los fanáticos; sin embargo, el entusiasmo duró poco: las tensiones internas volvieron a aflorar y todo indica que el 2026 encontrará al grupo dividido una vez más.

Mientras sus compañeras intentan reorganizarse y sostener los compromisos ya pautados, el futuro de Bandana vuelve a quedar en suspenso.

